Twee beroemde plekken in Madrid zijn toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst van Unesco.

Het Buen Retiro Park, ook wel bekend als El Retiro, en de Paseo del Prado, de brede boulevard waar het gelijknamige museum aan ligt, zijn nu officieel werelderfgoed, meldden de VN-organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en de Spaanse overheid.

El Retiro © Getty Images

Het Werelderfgoedcomité van Unesco is bijeen in China. Het moet zich maandag onder meer nog buigen over de aanvraag voor de voormalige landloperskolonie Wortel-Kolonie.

Zaterdag verkregen verscheidene Europese kuuroorden de status van werelderfgoed. Daaronder Spa in ons land, en ook Baden-Baden in Duitsland, Vichy in Frankrijk, Bath in het Verenigd Koninkrijk en Karlsbad in Tsjechië.

