Je viert Kerstmis liever in het buitenland, weg van zatte nonkels en verhitte discussies over coronapasjes aan de feestdis? Onze redactie testte vier nieuwe hotels uit in Europa, voor wie het jaar wil afronden in andere oorden.

Waarom gaan? Als weg zijn van de wereld voor jou bergen, natuur en big skies betekent, is dit je adres. Het award-winning architectenkantoor van Peter Pichler in Milaan tekende een gebouw dat de Dolomieten in de verf zet. Op het ontbijtservet staat ' Enjoy delicious moments' en daar is geen letter van gelogen, want chef Roland zorgt met lokale producten voor heerlijk eten en je wordt door Franziska en haar team ontvangen alsof je er al jaren komt.

...

Waarom gaan? Als weg zijn van de wereld voor jou bergen, natuur en big skies betekent, is dit je adres. Het award-winning architectenkantoor van Peter Pichler in Milaan tekende een gebouw dat de Dolomieten in de verf zet. Op het ontbijtservet staat ' Enjoy delicious moments' en daar is geen letter van gelogen, want chef Roland zorgt met lokale producten voor heerlijk eten en je wordt door Franziska en haar team ontvangen alsof je er al jaren komt. Aantal kamers: 30, allemaal met bergzicht. Spa Suites hebben een vrijstaand bad, de Spa Suite Plus een eigen sauna. De sfeer: hoog op het zonneplateau van Meransen liggen de Dolomieten aan je voeten en dit hotel maakt het allerbeste van zijn locatie. Niet schreeuwerig, maar elegant in zijn details. Van douches met uitzicht en panoramische glaspartijen tot een discreet zwembad dat je het gevoel geeft op de wolken te zwemmen. Milla Montis combineert de sfeer van een warm familiehotel met uitstekend design. Het voelt alsof je op bezoek bent bij vrienden met heel veel smaak. Jingle bells: beleef Kerstmis buiten. Het skigebied Gitschberg Jochtal is met 55 kilometer niet het grootste gebied van de regio, maar met een panorama van vijfhonderd bergtoppen wel dat met het mooiste uitzicht. Geen skiër? Dan kun je wandelen, al dan niet met sneeuwschoenen, of sleeën. Daarna kun je ontspannen in de spa en zelfs bij sneeuw is het zalig zwemmen, waarna je relaxed kunt aanschuiven bij de speciale feestdiners van chef Roland. De buurt: Bolzano , Bressanone en Bruneck combineren Alpensfeer met Italiaanse stijl. Ze hebben alle drie kerstmarkten, in Bolzano kun je op bezoek bij de prehistorische Ötzi, Bruneck heeft naast het Messner Museum in de stad ook de door Zaha Hadid ontworpen Corones-afdeling, hoog boven op Kronplatz en in Bressanone kun je op de binnenplaats van het Bisschoppelijk Paleis naar een muzikale kerstlichtshow. Zin in adembenemende meerzichten? Rijd dan naar Lago di Carezza of Lago di Braies. Vanaf 150 euro/nacht. Een autorit naar Milla Montis duurt ongeveer twaalf uur. De dichtstbijzijnde luchthaven is die van Innsbruck in Oostenrijk. hotel-milla-montis.com Waarom gaan? Als je een moment van rust en bezinning kunt gebruiken, maar niet te ver wilt reizen. Dit boetiekhotel was vroeger een klooster van de Augustijnen en hoewel alle ruimtes nog indrukwekkend zijn, van de gangen tot het onthaal, straalt het geheel intimiteit uit. Het gebouw werd gerenoveerd met respect voor het verleden en won daarmee de Nederlandse publieks- én architectuurprijs als 'Beste Gebouw 2020'. Aantal kamers: 80, allemaal met een subtiel glas-in-loodraam als knipoog naar de religieuze geschiedenis van het gebouw. Op de XXL-kamers en de suites staat een sterrenkijker klaar voor nachtelijke mijmeringen. De sfeer: bij aankomst springt de moderne lichtkunst van Nederlands designduo Studio Drift in het oog. Tegelijk toont een van de gangen de oudste muur van Eindhoven uit 1420. De combinatie van heden en verleden is overal de rode draad. De kamers dragen namen als 'Moderne monk' of 'Episch Eden' en tot rust komen kan ook op de binnenplaats of in de wellness. 'Wij zijn de tijden' hangt in grote lichtletters aan de zijgevel van het hotel. Een eeuwenoude uitspraak van Augustinus die blijft hangen, ook lang na je verblijf. Jingle bells: op kerstavond krijg je een feestelijk vijfgangenmenu in brasserie Rita, het hotelrestaurant. Andere kerstactiviteiten in het hotel liggen momenteel moeilijk wegens corona. Maar in Eindhoven vond net het lichtfestival Glow plaats en verschillende installaties blijven tot januari staan, ideaal voor een avondwandeling. De buurt: dit is een hotel voor architectuurliefhebbers, maar Eindhoven zelf is ook een stad van design en Strijp-S is de place to be. Ooit was dit het bedrijventerrein van Philips, vandaag zitten er in deze wijk creatieve en innoverende ondernemers. Last minute kerstshoppen? In de Kleine Berg, een van de drie bekende winkelstraten van Eindhoven, vind je galerieën, kunst, boetiekjes en restaurants. Vanaf 80 euro/nacht. marienhage.com Waarom gaan? Budgetvriendelijk overnachten in een streek waar alleen de allerrijksten een huis kunnen betalen, het doet een beetje denken aan die oude reclames voor Fiat: in een klein autootje lachend de grote bakken voorbijzoeven. Dit is vooral een uitvalsbasis voor natuur- en sportliefhebbers. Een gratis shuttlebusje brengt je naar The Campus, een exclusieve club (niet gratis) met zes tennisvelden, vier padelbanen, een high performance gym en mountainbikeverhuur. Quinta do Lago was vroeger voornamelijk een golfoord en houdt z'n reputatie hoog met drie bekroonde 18 holes-banen, de Paul McGinley Academy en radartechnologie om een golfclub op maat te laten samenstellen. Sla er dan nog maar eens naast.Aantal kamers: 74 kamers met dubbelbed of twee enkele bedden, drie suites met en suite zitgedeelte en zeven 'cottages' met bad, een apart zitgedeelte en kitchenette. Wij sliepen in een van de gelijkvloerse standaardpluskamers met eigen miniterrasje. Voor moeilijke slapers is er SleepHub: een bakje met regen-, wind- en andere geluiden om al wat je wakker houdt weg te ruisen.De sfeer: de pastelaccenten en neon signs doen denken aan een Amerikaans motel, net als de no-nonsense sfeer. Zwembadje, drankje erbij, nothing fancy. Er is ook een sauna met jacuzzi om je in te verschansen terwijl de kinderen Netflix kijken in de chill out space. Jingle bells: The Magnolia heeft in november zijn kerstbomen al opgetuigd en laat zich op kerst en Boxing Day niet onbetuigd, maar we moeten eerlijk zijn, voor culinaire hoogstandjes moet je elders zijn. In het nabijgelegen Umami bijvoorbeeld, het nieuwe Japanse restaurant van Quinta do Lago. Doe zoals wij en smeek de jonge kok met Michelin star quality om naar België te verhuizen. Je weet maar nooit.De buurt: niks zo heerlijk als te voet of met de fiets de trails tussen het strand en het Ria Formosa-natuurreservaat verkennen, blik op oneindig, de pijnbomen en moerassen. Dit is het langste ononderbroken stuk beschermde kustlijn ter wereld en de vogelgemeenschap is daar duidelijk heel blij mee: er vallen zelfs flamingo's te spotten! Ons oog viel op een lepelaar en daar waren we ook heel blij mee. Wie graag dagtript, heeft aan het oude stadsgedeelte van Faro een mooie uitstap. Vanaf 82 euro/nacht. Dichtstbijzijnde luchthaven is die van Faro. quintadolago.com Waarom gaan? Dit hotel ligt in een bosrijk domein van meer dan 45 hectare, vlak bij de mooiste kastelen van de Loire. Perfect voor liefhebbers van natuur, geschiedenis of wijn. Aantal kamers: 49 kamers en suites, verdeeld over het 18de-eeuwse Château de Breuil en moderne gebouwen die harmonieus versmelten met het landschap. Elke kamer is door eigenares Alice Tourbier anders ingericht. Wij logeerden in een van de houten huizen in de Hameau des Marais, in een Scandinavisch geïnspireerde suite met een privéslaapkamer en een zithoek die uitkomt op een terras aan de vijver. De sfeer: hier kun je dagenlang genieten zonder dit hoekje paradijs te verlaten. Je hebt het gevoel dat je bij familie op bezoek bent: er staan fietsen en rubberlaarzen in alle mogelijk maten voor je klaar. Voor de sportievelingen is er een tennisveld en een enorm buitenzwembad dat open is als het weer het toelaat. Aan de ingang van de spa staat een eikenhouten jacuzzi en binnen kun je terecht voor lichaams- en gelaatsbehandelingen op basis van druivenpitten: je bent in goede handen bij de Caudalie-schoonheidsspecialisten. Op de benedenverdieping van het kasteel is heel wat te beleven: de eigenares heeft een vintage biljart- en voetbaltafel op de kop kunnen tikken, maar er staat ook een houten schaakspel, een enorme piano en een draaitafel met vinylplaten. In de Bar de l'Auberge kun je deelnemen aan wijndegustaties en de Romorantin ontdekken. 's Avonds lees je heerlijk bij het haardvuur in een leren fauteuil. Jingle bells: het hotel trekt alle registers open voor de feestdagen met verschillende arrangementen. Welke je ook kiest, je kunt er in elk geval proeven van de inventieve keuken van chef Frédéric Calmels. Op 24 en 31 december kun je van een gastronomisch diner genieten in het pas geopende restaurant Le Favori. De buurt: vanaf begin december zijn de kastelen in de streek feestelijk verlicht met duizenden lichtjes en 's avonds is er een sprookjesachtige lichtshow.touraineloirevalley.com Vanaf 180 euro/nacht. Reken op zes uur rijden vanaf Brussel. Een auto is handig als je de kastelen en wijnkelders wilt verkennen. sources-cheverny.com