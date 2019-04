Egypte verbiedt wegwerpplastic rond Rode Zee

Het Egyptisch gouvernement Rode Zee heeft plastic voor eenmalig gebruik verboden. Het verbod komt er om het onderwaterleven te beschermen, klinkt het bij het lokale bestuur van deze belangrijke toeristische regio met als hoofdplaats Hurghada.

Het is het eerste gouvernement in Egypte dat dergelijk besluit neemt. Het verbod gaat in op 1 juni, bevestigt gouverneur Ahmed Abdallah. Ter compensatie zullen aan Egyptenaren herbruikbare zakken worden uitgedeeld. Handelszaken zullen enkel papieren zakken mogen verspreiden.

Volgens de Verenigde Naties komt er meer dan acht miljoen ton plastic in de oceanen, die het visbestand en het koraalleven, en dus ook het toerisme, schade toebrengen. De kostprijs van de aangerichte schade wordt op ongeveer acht miljard dollar geraamd.