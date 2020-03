Egypte verschijnt weer op de toeristische radar, na jaren politieke instabiliteit.

Waar? Op de Nijl, van Luxor naar Aswan.

Waar? Op de Nijl, van Luxor naar Aswan. Waarom boeken? De klassieke Nijlcruise heruitgevonden, dat is het concept van Nour el Nil, een lokale touroperator met gracieuze rivierboten. Elke 'dahabiya' heeft een eigen interieurstijl, getekend door de Frans-Egyptische decoratrice Eléonore Kamir. De zeilboten zijn klein en wendbaar, waardoor ze varen waar grote schepen nooit raken. Nour el Nil voegt dit jaar een vijfde boot toe aan zijn vloot drijvende hotels. Met panoramische ramen, felgekleurde hangmatten, kristallen luchters en boho-chic tapijten zou je bijna vergeten dat je op een boot zit. nourelnil.comWaar? Op een klein uur rijden van Caïro en vlak bij de piramiden van Gizeh. Waarom bezoeken? Het GEM moet het grootste archeologiemuseum ter wereld worden. Honderdduizenden objecten, waaronder de beroemde Toetanchamoncollectie, vinden vanaf oktober onderdak in het imposante Grand Egyptian Museum. De bouw sleept al jaren aan en de opening is een van de grootste cultuurevenementen van het jaar. Reden genoeg voor media zoals BBC Travel en Lonely Planet om Egypte met stip te vermelden in hun lijst must-visitbestemmingen voor 2020. gem.gov.egWaar? In de Egyptische hoofdstad Caïro. Waarom proeven? Omdat de Egyptische keuken meer te bieden heeft dan falafel of mezze. Ook Caïro is terug van weggeweest en zet zich steeds meer op de kaart als bestemming voor foodies. Bellies-En Route organiseert in de stad culinaire tours en neemt je mee naar geheime adressen, thuiskoks, straatstalletjes of familieresto's die niet eens op TripAdvisor vermeld staan. belliesenroute.com