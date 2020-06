Egypte hoopt vanaf volgende maand opnieuw toeristen te verwelkomen in enkele van zijn resorts. Het toerisme in het land is helemaal ingestort omwille van de coronacrisis.

Toeristen zullen vanaf 1 juli met het vliegtuig kunnen reizen naar de kuststeden 'die het minst getroffen zijn door het virus', zo verklaarde minister van Informatie Osama Heikal donderdag, zonder in detail te treden. Hij doelt vermoedelijk op de badplaatsen Hurghada en Sharm el-Sheikh. Het is onduidelijk wanneer gewone vluchten opnieuw kunnen plaatsvinden. Die werden in maart stopgezet om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan.

Eerder raakte al bekend dat toeristen die met chartervluchten naar Egypte afreizen tot eind oktober niet moeten betalen voor hun visum. Zo hopen de autoriteiten het toerisme, erg belangrijk voor de Egyptische economie, nieuw leven in te blazen. In Egypte overleden intussen al 1.342 personen aan COVID-19. Er werden 38.284 besmettingen geregistreerd.

