Een van de oudste steden ter wereld beschadigd door de overstromingen in Pakistan

Moenjodaro behoort tot de oudste, bewaarde nederzettingen in de wereld. De historische site is flink beschadigd door de enorme regenval die een derde van Pakistan onderwater heeft gezet.

Moenjodaro, ook bekend als Mohenjo-daro, stamt uit het Bronzen tijdperk en is zo’n 4.500 jaar oud. Het is daarmee één van de oudste nog bestaande menselijke nederzettingen in de wereld. De site heeft behoorlijk wat schade opgelopen door de hevige onderstromingen waar Pakistan momenteel mee te maken heeft. Dat schrijft CNN.



Moenjodaro ligt in de Indusvallei en maakte deel uit van de Indus beschaving die destijds heel Pakistan en het noorden van India bestreek. De nederzetting was in haar bloeitijd een van de grootste steden van die beschaving. De bloeiende metropool was ongeveer 300 hectare groot en telde verschillende marktpleinen, een grote boeddhistische stoepa, publieke baden, graanpakhuizen, een stratenpatroon en een rioleringssysteem dat nu nog altijd werkt.

Rond 1.900 voor Christus raakte de stad in verval. De stad had destijds al te maken met overstromingen en wellicht was dat een van de redenen waarom de inwoners wegtrokken. Lange tijd bleef de stad verborgen totdat deze in de jaren twintig van de twintigste eeuw opnieuw werd ontdekt. Sinds 1980 staat de site op de werelderfgoedlijst van Unesco.

De stoepa en de andere belangrijkste gebouwen zijn niet beschadigd door de overstromingen, maar er zijn wel verschillende muren in elkaar gezakt en delen van de nederzetting zijn bedekt onder een dikke laag modder. Het is nog niet duidelijk hoe groot de opgelopen schade precies zal zijn.

De site werd de afgelopen tijd gebruikt om inwoners van de dorpen in de buurt die volledig onderwater staan, onderdak te bieden. De Pakistaanse autoriteiten hebben Unesco ondertussen gevraagd om hulp en geld en ze zouden graag zien dat Moenjodaro op de lijst van bedreigde werelderfgoederen komt te staan.