1 augustus 2021: de succesreeks Lupin op Netflix brengt een toestroom van toeristen naar Etretat op gang.

Eric Baudet, communicatieadviseur van de toeristische dienst van Etretat, zag dit jaar een ongeziene rush naar zijn Normandische gemeente.

'De serie kwam in januari uit op Netflix en vanaf de krokusvakantie in februari begonnen we de impact ervan te voelen. Daar zijn twee redenen voor. Om te beginnen mochten mensen niet op wintersport wegens de coronacrisis en richtten ze zich dus maar op de kuststreek. De Lupin-serie gaf hun een goede reden om Etretat te (her)ontdekken. En Omar Sy natuurlijk, want de acteur is erg geliefd bij de Fransen.De avonturenserie was echt een schot in de roos, waar ook de uitgevers van hebben geprofiteerd. De boekenreeks Avonturen van Arsène Lupin bestaat al meer dan honderd jaar en werd nu heruitgegeven in boekvorm, in paperbackformaat, als stripverhaal en in tal van afgeleide producten. Wat de zaak wel bemoeilijkte was dat heel wat plaatsen door de lockdowns gesloten waren. Het bekende Clos Lupin, het huis van Lupin-auteur Maurice Leblanc, bijvoorbeeld, was niet toegankelijk. Het is in deze mooie cottage - weliswaar een beetje ouderwets, je ziet er zijn hoge hoeden en smokings nog - dat de schrijver een zestigtal romans en novelles schreef.Zelfs toen in het zomerseizoen alles weer openging, was een bezoek niet altijd evident, want de gemeente Etretat is niet erg groot. De hotels hebben bovendien een beperkte capaciteit en we beschikken hier niet over grote hotelketens. Maar uiteindelijk was iedereen tevreden. Toeristen trokken meestal ook nog wat verder en maakten uitstapjes op een uurtje rijden van hier, naar de krijtrotsen, het Nungesser en Coli-monument, het Musée du patrimoin... Natuurliefhebbers verkenden dan weer de wandelpaden. Je kunt immers ook in het spoor van Arsène Lupin op avontuur gaan in de Pays de Caux, meer bepaald naar de oevers van de Seine, langs de abdij van Jumièges, naar Tancarville of zelfs tot in Le Havre... Maurice Leblanc hield ervan om zijn gentleman-inbreker te laten reizen, Etretat is slechts een vertrekpunt.'