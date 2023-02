Een ervaring om u tegen te zeggen: 7 hotels waar je nooit zou willen uitchecken

Voor een speciale gelegenheid of gewoon een weekendje weg: een hotelverblijf is de ultieme verwennerij. Onze redacteurs testten 7 adressen op eigen bodem waar je met gemak je voetjes onder tafel schuift voor een gastronomisch diner, om vervolgens simpelweg enkele verdiepingen hoger tussen de lakens te glijden. Late check-out, iemand?

August (Antwerpen)

Een eerste tip die niemand nog zal verbazen: een bezoek aan Hotel August, gelegen in het voormalige Augustinessenklooster in het Groen Kwartier, staat op ieders verlanglijstje sinds haar opening in 2019. Gaande van de renovatie onder leiding van Vincent Van Duysen tot het restaurant met topchef Nick Bril aan het roer: August biedt het summum van de moderne hotelervaring, en zoveel meer.

Of om het in de woorden van onze redacteur te zeggen: ‘De Filipijn die we spraken in de lift was speciaal voor August naar Antwerpen afgezakt. We geven de man geen ongelijk.’

Lees hier het volledige verslag.

Meer info: august-antwerp.com

Sapphire House (Antwerpen)

We blijven nog even in Antwerpen plakken, want daar opende vorig jaar het prestigieuze vijfsterrenhotel Sapphire House haar deuren in de Handelsbeurs. Met andere woorden, een prachtig staaltje architecturale geschiedenis. Denk: hoge plafonds, 18e-eeuwse openhaarden en authentieke houten vloeren. Bovendien is Sapphire House volledig vegan, van de shampoo in de douche tot de plantaardige restaurants geleid door Pastorale-chef Bart De Pooter.

Twee van onze redacteurs gingen proeven. Lees hier het volledige verslag.

Meer info: sapphirehouseantwerp.com

Craves (Brussel)

Van de Midden-Oosterse keuken tot de diepe kleuren in het boetiekhotel erboven: de combinatie van restaurant Le Conteur en het Craves Hotel brengt elke foodie naar hogere sferen. ‘De gastronomische hapjes toveren de tafel om tot een explosie van kleuren en smaken’, aldus onze redacteur.

Lees hier het volledige verslag.

Meer info: craves-hotel.com

Chateau de Mirwart (Mirwart, Luxemburg)

Wat denk je van een nachtje in een kasteel? Wie de deuren van het 18de eeuwse Château Mirwart binnentreedt, zal ze met moeite weer achter zich toe trekken. Je wandelt namelijk binnen in een historisch plezierpaleis met architecturale grandeur, kamers vol Italiaans design en gastronomische vijfgangenmenu’s.

Lees hier het volledige verslag.

Meer info: chateaudemirwart.com

Pillows Hotel (Brussel en Gent)

Van een imposant, neoklassiek pand in Brussel tot een 17de eeuws herenhuis in Gent: de Pillows keten, een gevestigde waarde in Nederland, gaat voor niets minder dan pracht en praal. Zo pakt de Gentse Pillows uit met een heerlijk rustige binnentuin, en voegden ze vorig jaar nog een nieuw restaurant toe aan hun aanbod.

Onze redactrice bracht een bezoekje aan de Brusselse vestiging. Lees hier het volledige verslag.

Meer info: pillowshotels.com

La Butte aux Bois (Lanaken)

Een bezoek aan het Limburgse La Butte Aux Bois omvat onder andere de keuze uit twee restaurants, waaronder een met twee Michelinsterren, een extreem luxueus ontbijtbuffet, een onberispelijke spa en kamers met uitzichten om u tegen te zeggen.

‘Dit is een plek waar al aan noden gedacht wordt nog voor je ze zelf kunt bedenken’, vertelt onze redactrice. Lees hier het volledige verslag.

Meer info: labutteauxbois.be

Indrani Lodge (Genappe, Waals-Brabant)

Bij Indrani Lodge teken je voor heerlijk zachte bedden, gastronomische plantaardige gerechten, een overdekt zwembad, sauna en massageruimtes, maar ook: een gloednieuwe yogastudio. Onze redacteur vat samen: ‘Het woord dat Indrani Lodge het best omschrijft is misschien wel regeneratief, zowel voor mens als omgeving.’

Lees hier zijn volledige verslag.

Meer info: indranilodge.com