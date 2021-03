Een op de drie bestemmingen in de wereld is momenteel volledig gesloten voor internationale toeristen omwille van de coronapandemie. Het gaat vooral om bestemmingen in Azië en Europa, zo meldt de World Tourism Organisation van de Verenigde Naties (UNWTO).

Hoewel regeringen vorig jaar begonnen waren met het versoepelen van de reisbeperkingen, zorgden nieuwe virusvarianten en een 'aanhoudend ernstige epidemiologische situatie' voor een ommekeer van de trend, klinkt het in een rapport van de UNWTO.

Begin februari waren 69 op 217 bestemmingen wereldwijd gesloten voor internationaal toerisme, of 32 procent. Daarvan 30 in Azië, 15 in Europa en 11 in Afrika.

Op het hoogtepunt in mei 2020 was weliswaar nog 75 procent van de bestemmingen wereldwijd volledig gesloten, maar er wordt vandaag een stijging genoteerd ten opzichte van november 2020, toen nog maar 27 procent van de bestemmingen gesloten was.

2020 was volgens de UNWTO het 'ergste jaar uit de geschiedenis van het toerisme' wereldwijd, met een daling van het aantal reizigers met 74 procent ten opzichte van 2019, of zowat een miljard toeristen. De pandemie heeft daardoor voor 1.300 miljard dollar aan verliezen gezorgd vorig jaar. Dat is elf keer meer dan tijdens de wereldwijde financiële crisis in 2009.

