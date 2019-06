Het toppunt van romantiek? Met z'n tweetjes de wijde wereld intrekken en de meest betoverende plekjes ontdekken. Wij selecteerden zeven pareltjes, van Ushuaia tot New York.

Les Eclaireurs, Ushuaia

Samen met je geliefde letterlijk naar het einde van de wereld trekken: kan het nog romantischer? Ushuaia in Argentinië is de meest zuidelijke stad op aarde en heeft als motto "End of the world, beginning of everything". Maak een boottochtje op het Beaglekanaal en bewonder samen met dolfijnen en orka's de ruige, onherbergzame eilandjes. Als laatste vaar je rond het eiland waar de vuurtoren Les Eclaireurs het einde van de wereld markeert.

Les Eclaireurs in Ushuaia. © Getty

Jane's Carousel, New York

De meeste huwelijksaanzoeken worden niet gedaan in Parijs, maar in New York. De stad bulkt dan ook van de lieflijke plekjes en verborgen hoekjes. Wil je het net iets minder cliché dan een ritje met de paardenkoets in Central Park? Ga dan voor een ritje op de paardenmolen in het Brooklyn Bridge Park. Jane's Carousel is een prachtige ouderwetse draaimolen die in 2012 een designprijs won in de categorie 'public space'. De molen staat in een glazen gebouw aan het water en biedt een prachtig uitzicht op de skyline van Manhattan. Sluit jullie romantische uitje af met een wandeling over de Brooklyn Bridge. Vanaf de brug zie je de zon wegzakken achter de magistrale wolkenkrabbers.

Jane's Carousel in New York. © Isopix

Vanua Levu, Fiji

Ook Vanua Levu staat in het lijstje van 's werelds mooiste plekken om een huwelijksaanzoek te doen. Het is een van de grootste eilanden van Fiji, maar toch ook een van de best bewaarde geheimen. Vanua Levu is nog relatief ongerept en wordt omringd door prachtige zandstranden en koraalriffen. In het spectaculaire Rainbow Reef leven ongeveer 2.000 tropische vissoorten en meer dan 200 koralen. Deze onderwaterwereld is de ideale plek om te gaan snorkelen (en te verdrinken in de ogen van je lief). Een extra kers op de romantische taart: op Vanua Levu wordt veel suiker geproduceerd. Sweets for my sweet, sugar for my honey ...

Vanua Levu, Fiji. © Getty

Jishu-tempel, Kyoto

Neem het van ons aan: Kyoto is een van de meest romantische bestemmingen ter wereld. Je vindt er heel wat traditionele Japanse tuinen waar je eindeloos kan rondslenteren. Niet te missen is de boeddhistische tempel Kiyomizu-dera ("helder water"), op een berg ten oosten van Kyoto. Hier kan je genieten van het uitzicht op de stad en de vele kersenbomen in de tempeltuinen. Een speciale stop voor geliefden is het Jishu-altaar, waar twee grote rotsen liggen. Als je erin slaagt om met gesloten ogen van de ene rots naar de andere te lopen, dan zal jullie liefde voor altijd duren.

Kiyomizu-dera in Kyoto. © Getty

Neuschwanstein, Beieren

Het Slot van Neuschwanstein, dat is Disney in het kwadraat. Dit enorme kasteel staat in het dorpje Hohenschwangau in Beieren, Duitsland. Het werd gebouwd voor één enkele bewoner: koning Lodewijk II, die later krankzinnig werd verklaard. Dat zegt iets over het megalomane opzet van dit dromerige kasteel op de top van een berg. Walt Disney bezocht Neuschwanstein voor hij aan de bouw van zijn eerste themapark begon. Het slot stond zelfs model voor het kasteel van Doornroosje in de Disneyland-parken. Letterlijk een sprookjeskasteel dus, de verzinnebeelding van de romantiek.

Neuschwanstein in Beieren. © Getty

Camogli, Ligurië

De pasta, de gelati, de taal, ... Italië heeft een magische aantrekkingskracht op verliefde tortelduifjes, die massaal neerstrijken in steden als Venetië of Rome. Maar de échte romantiek vind je elders, in de oude Italiaanse vissersdorpjes. Camogli is zo'n kleurrijke parel, gelegen aan de Rivièra di Levante, de kustlijn onder Genua. Het is een plek die je alleen maar in verkleinwoorden kan omschrijven, met pastelkleurige huisjes, sfeervolle terrasjes en een pittoresk haventje. De intieme steegjes komen allemaal uit op een romantisch bankje, met uitzicht op zee. De perfecte plek om samen van een aperitief(je) te genieten.

Camogli in Ligurië. © Getty

Rozentuin Coloma, Sint-Pieters-Leeuw

Voor liefde met een grote L hoef je niet per se de wereld over te reizen. De meest romantische aller bloemen vind je gewoon om het hoekje. In het domein Coloma om precies te zijn, in hartje Sint-Pieters-Leeuw. Hier bloeit een rozentuin van wereldklasse, met meer dan 3.000 rozenvariëteiten uit alle werelddelen. Samen zijn ze goed voor wel 300.000 rozen, wat de Rozentuin één van de grootste in Europa maakt. Ideaal als adempauze tijdens een knusse wandeling of fietstocht, want de tuin ligt aan diverse wandel- en fietsknooppunten.