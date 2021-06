Zero waste, gerecycleerde materialen, een klimaatneutraal beleid, een menukaart vol lokaal gekweekte lekkernijen. Duurzame boetiekhotels schieten als biologische paddenstoelen uit de grond. Want na corona wil de moderne reiziger vooral eco. Ontdek 7 nieuwe duurzame slaapplekken.

Casa di Langa -- Bohemian chic in Italië

De glooiende heuvels van de Noord-Italiaanse regio Piemonte herbergen sinds kort - het beddengoed is zelfs nog niet eerder beslapen - een nieuw ecoadresje: Casa di Langa. Dit gloednieuwe boetiekhotel met 39 hippe kamers is een realisatie van de in Milaan gevestigde ontwerpbureaus GaS Studio en Parisotto + Formenton Architetti, die eigentijds en traditioneel op een interessante manier weten te linken. Ze lieten zich inspireren door de omliggende hazelnootboomgaard, de moestuin en het uitzicht op de wijngaarden om tal van natuurlijke en duurzame elementen in hun ontwerp te integreren: lokale Pietra di Luserna-steen, recycleerbare terracotta, pleister uit Lombardije.

Elk aspect van Casa di Langa ademt diep respect voor de natuur en de toekomst, van het gebruik van 100 procent gerecycleerd water voor irrigatie tot geothermische verwarming, geen single use plastics, zonnepanelen, FSC-gecertificeerd hout en hoogwaardige ramen. In Fàula, het restaurant van Casa di Langa, is elk gerecht opgebouwd uit lokale en ethisch geproduceerde ingrediënten, met extra aandacht voor duurzame agricultuur. De kamers zelf zijn stijlvol, met zachte gedempte aardetinten en licht hout, prachtige badkamers en ruime terrassen die een uitzicht bieden op de 42 hectare wijngaarden en de met sneeuw bedekte bergtoppen in de verte. casadilanga.com, vanaf 379 euro per nacht. Nog zo'n nieuwkomer in de wondere wereld van de duurzame boetiekhotels is Maslina Resort op het Kroatische eiland Hvar, dat in augustus 2020 de deuren opende. Mindful luxury, zo omschrijven de eigenaars hun resort, en daarmee duiden ze op de filosofie van harmonie met de omringende natuur. Maslina, wat olijf betekent, ligt in een charmante baai met maar liefst 30.000 vierkante meter ongerepte natuur. Het resort zorgt niet alleen voor de bescherming van dat gebied, maar is ook opgebouwd uit natuurlijke en lokale materialen: stenen uit Bra?, veel terracotta en hout. Gasten slapen in lakens van biologisch katoen en eten fruit en groenten uit de moestuin van het hotel. In de wellnessruimte ligt de nadruk op natuurlijke oliën, geuren en kruiden. Het garden to skin-concept past perfect in de cultuur van het resort. Geen wonder dus dat Maslina Resort al snel het duurzame Green Pearls-label kreeg. maslinaresort.com, vanaf 240 euro per nacht. Een tijdelijke thuis voor avontuurlijke, sociaal bewuste en op kwaliteit beluste reizigers. Zo omschrijft Villa Copenhagen zichzelf. Het indrukwekkende hotel, open sinds juli 2020, werd ondergebracht in het voormalige hoofdkwartier van de Deense post, vlak naast het centraal station van Kopenhagen, en herbergt 390 hotelkamers, suites, een restaurant, een bar, een fitnessruimte en conferentieruimtes. Villa Copenhagen is de perfecte weerspiegeling van een stad die duurzaamheid, luxe, geluk en diversiteit uitstraalt. In zowel de gemeenschappelijke ruimtes als de kamers ligt het accent op klassiek Scandinavisch design. Hét hoogtepunt van duurzaamheid in Villa Copenhagen is de Earth Suite, die volledig bestaat uit gerecycleerde materialen en textiel, met milieuvriendelijke meubelen van Mater Design. Een andere milieuvriendelijke eyecatcher is het zwembad op het dak, dat het hele jaar door verwarmd wordt met overtollige warmte van het koelsysteem van het hotel. In een verborgen tuin worden nog biologische kruiden, specerijen, groenten en honing verbouwd voor dagelijkse dinermenu's. villacopenhagen.com, prijzen vanaf 170 euro per nacht. In het hart van de Noorse wildernis bouwde de gerenommeerde Scandinavische architect Snorre Stinessen (voor de kenners: ook het iconische resort Manshausen ontsproot aan zijn brein) de Aurora Lodge. Deze luxueuze hut in de afgelegen Lyngen Alpen biedt een wel zeer indrukwekkend venster op een van 's werelds meest betoverende natuurverschijn- selen: het noorderlicht. De lodge, bekleed met traditioneel gepatineerd groen koper, heeft zes suites met reusachtige glazen wanden en op maat gemaakte meubelen. Buiten, aan de rand van een kreek die door het pand loopt, staan een sauna en een bubbelbad. Alles werd gebouwd met duurzaamheid en respect voor de natuur in het achterhoofd (al is de lodge zo privé en afgelegen dat je er met een privéhelikopter heen moet). Natuurliefhebbers kunnen hier overdag een privé-expeditie boeken om walvissen en migrerende orka's te spotten. Om die ervaring naar een nog hoger niveau te tillen, kan de bekroonde natuurfotograaf en zeebioloog Audun Rikardsen aan boord gehaald worden, om de dag vast te leggen en enig licht te werpen op het behoud van de zee. blacktomato.com, prijzen op aanvraag. In februari van vorig jaar kreeg Ostuni, het 'witte stadje' van de Italiaanse regio Puglia, er een duurzame trekpleister bij. In Palazzo Rosso, het 18de-eeuwse rode paleis en ooit het huis van Ostuni's eerste burgemeester, vond boetiekhotel Paragon 700 onderdak. Eigenaars Pascale en Ulrike restaureerden het historische pand en brachten 'eco' en ' green hospitality' naar Ostuni. Ze bouwden met lokale mankracht en lokale materialen, elimineerden plastic, investeerden in een slim energiesysteem en reduceerden de waterconsumptie. Voor hun Restaurant 700 - uitgebaat door sterrenchef Paulo Airaudo - zetten ze in op biodiversiteit, lokale korte keten, seizoensproducten, organische ingrediënten en het vermijden van voedselafval. Dat klinkt allemaal heel groen en duurzaam, maar Paragon 700 is toch vooral een streling voor het oog, met antiek in de kamers en suites, modern meubilair, fresco's op de muren en plafonds en een tuin met private citrusgaard en uitnodigend zwembad. paragon700. com, vanaf 320 euro per nacht. Het moet de talk of the town geweest zijn, toen Saorsa 1875 twee jaar geleden de deuren opende in het pittoreske Schotse plaatsje Pitlochry: het eerste hotel in het Verenigd Koninkrijk voor veganisten en vegetariërs, vrij van dierlijke producten - zowel op de menukaart als in het meubilair. Die veganistische en milieubewuste filosofie is terug te vinden in werkelijk alle aspecten van het hotel, van de schoonmaakproducten tot het beddengoed. Zelfs de energie komt van Ecotricity, een groen energiebedrijf dat Vegan Society-gecertificeerd is. Saorsa 1875 is gevestigd in een 19de-eeuws herenhuis (1875 verwijst naar het jaar waarin deze statige residentie werd gebouwd), met een interieur dat een mix is van bohemian chic en eclectisch. Het restaurant wordt gerund door de Italiaanse chef-kok Luca Sordi en serveert 'creatieve gerechten geïnspireerd door de Schotse wildernis', met alle ingrediënten afkomstig uit de eigen moestuin of van lokale leveranciers. saorsahotel.com, vanaf 170 euro per nacht. In de Londense wijk Paddington vormen zes typisch Engelse herenhuizen samen het urban wellnesshotel Inhabit, dat reizigers een 'helend' en 'bewust' verblijf wil aanbieden. Voor Inhabit zijn dat meer dan buzzwords: het hotel deed alle single use plastics in de ban, installeerde in elke kamer luchtzuiveringssystemen om de stedelijke vervuiling tegen te gaan en bouwde tal van meditatieruimtes en infraroodsauna's. Die hang naar duurzaamheid en milieubewustzijn leverde Inhabit het ecolabel Green Key op. Het traditionele Britse erfgoed van de Inhabit-herenhuizen kreeg een vleugje oosterse flair en Scandinavisch design, een ideetje van architectenbureau Holland Harvey Architects en interieurontwerper Caitlin Henderson, die duurzame meubelstukken selecteerde. Ook aan kunstliefhebbers werd hier gedacht. De muren hangen vol met fine art prints van Miya Ando, die oproepen tot contemplatie, terwijl de landschapsfotografie van Nur Mut waardering voor de natuur wil aanmoedigen. inhabithotels.com, vanaf 85 euro per nacht.