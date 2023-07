Duitsland pakt uit met spectaculaire nieuwe hangbrug: de Skywalk Willingen

Duitsland is een nieuwe wandelattractie rijker: de Skywalk Willingen. De hangbrug strekt zich uit tussen twee bergtoppen en is maar liefs 665 meter lang, een record in het land. Tijdens het oversteken worden wandelaars getrakteerd op spectaculaire vergezichten.

De brug is gebouwd in Tibetaanse stijl, met een minimale impact op de omliggende omgeving. Er zijn geen hoge steunpilaren voorzien, waardoor het brug vrij boven het dal schommelt. Ideaal voor wandelaars die willen genieten van de weidse uitzichten op de omliggende bossen, iets minder idyllisch voor zij die last hebben van hoogtevrees.

Het perfecte startpunt voor een wandeling in de buurt van de brug is de Ettelsberg, bekend om zijn reusachtige oppervlakte aan beschermde hoogheide. Via een wandelpad kom je uit op de Skywalk. De brug vertrekt midden in de natuur, halverwege kijk je kilometers ver over het bergachtige landschap.

De brug is enkel toegankelijk voor wandelaars. Fietsers, kinderwagens, rolstoelen en huisdieren zijn niet toegelaten. Er mogen maximaal 750 bezoekers tegelijk over de brug wandelen en ook de windsnelheid in het gebied wordt voortdurend gemonitord om de veiligheid te garanderen.

Info, tickets en openingsuren via skywalk-willingen.de