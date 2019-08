In Dubai opent binnenkort een van de hoogste infinity pools ter wereld de deuren. Het zwembad bevindt zich bovenaan de Palm Tower en maakt deel uit van een drie verdiepingen tellende ervaring.

Het gloednieuwe overloopzwembad ligt op de vijftigste verdieping van deze wolkenkrabber en biedt een adembenemend panoramisch uitzicht over de stad vanop zo'n 200 meter hoogte. Het bad zelf is maar liefst 775 vierkante meter groot.

Nog een verdieping hoger bevindt zich een restaurant, en helemaal bovenaan het gebouw kun je terecht op het uitkijkplatform waar je ook een bezoekje kan brengen aan een interactief museum met informatie over de oprichting van de wolkenkrabber. De drie verdiepingen tellende attracties worden samen 'The View at The Palm' genoemd.

Het nieuwe zwembad van 'The View at The Palm' mag dan wel duizelingwekkend hoog zijn, de huidige recordhouder voor de hoogste infinity pool ter wereld blijft dat van het The Ritz-Carlton in Hong Kong. Hun overloopzwembad, op de 118e verdieping van het hotel, ligt bijna 500 meter boven het straatniveau.