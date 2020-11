Dubai heeft er een nieuwe spectaculaire attractie bij: de grootste fontein ter wereld.

De gloednieuwe Palm Fountain in Dubai is door het Guinness Book of Records officieel erkend als de grootste fontein ter wereld. De fontein ligt bij het luxe winkelcomplex The Pointe op Palm Jumeirah-eiland. Met een oppervlakte van meer dan 1.300 vierkante meter, een hoogte van 105 meter en meer dan 3.000 led-lichtjes is het een spectaculair gezicht.

De waterstralen dansen op twintig verschillende manieren op muziek van allerlei genres: pop, klassiek, wereldmuziek en het populaire Arabische genre Khaliji. De fonteinen zijn het hele jaar door actief van van zonsondergang tot middernacht.

. © Dubai

De Palm Fountain is niet het eerste wereldrecord dat Dubai op zijn naam mag schrijven. In totaal tellen de Verenigde Arabische Emiraten 425 records in het Guinnes Book. Zestig procent daarvan is te vinden in Dubai. Zo kan je er skiën in de grootste indoorskihal ter wereld, kan je overnachten in het hoogste hotel (het Gevora Hotel met een hoogte van 356,33 meter), kan je een ritje maken in het hoogste reuzenrad (210 meter), kan je het grootste gebouw in de vorm van een schilderijkader bewonderen (150 meter hoog en 95 meter breed), kan je wandelen langs het langste schilderij ter wereld (bijna 500 meter lang) en kan je het hoogste gebouw ter wereld bezoeken: de Burj Khalifa met een hoogte van 828 meter.

