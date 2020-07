Op de Zeedijk van Oostende zullen fietsers en gocarts niet worden toegelaten op de drukste momenten. Dat meldt de stad Oostende dinsdag. Zo wil de stad iedereen veilig op de dijk laten wandelen wanneer het druk is.

Op het stuk tussen het Kursaal en de Thermen is de Zeedijk op verschillende plaatsen smaller. Bij grote drukte zullen fietsers, gocarts en andere kustrijwielen daar tijdelijk niet toegelaten worden. De bedoeling van deze maatregel is om de voetgangers ook op drukke dagen vlot te kunnen laten wandelen over de Zeedijk.

Het tijdelijke verbod zal steeds duidelijk aangegeven worden, onder andere met grote LED-schermen op de dijk. Leden van het zomerteam zullen in de bewuste zone van de Zeedijk ook helpen om iedereen van de tijdelijke verkeersregel op de hoogte te brengen. De verhuurders van gocarts op de dijk worden telkens telefonisch verwittigd van zodra het tijdelijke verbod in werking treedt en ook wanneer het wordt opgeheven.

'Stad Oostende rekent op het begrip van alle inwoners en bezoekers', zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld).

