Drone Photo Awards: een selectie van de mooiste luchtfoto's van 2021

De Drone Photo Awards zijn een onderdeel van de Siena Awards. De winnende foto werd gekozen uit tienduizenden inzendingen van fotografen uit 102 landen. Terje Kolaas maakte in Noorwegen een schitterende foto van een groep kleine rietgansen die in de lente naar Spitsbergen vliegen om daar te broeden. Ze zijn vroeger dan andere jaren en dat heeft alles te maken met de klimaatopwarming.

Winnaars zijn er verder in acht categorieën: Urban, Wildlife, Sport, People, Nature, Abstract, Wedding en Storyboard. De winnende foto's zijn tussen 23 oktober en 5 december te zien in de 'Above Us Only Sky' tentoonstelling in Siena in Toscane als onderdeel van het Siena International Awards Festival. Online kan je ze bekijken op de website van de Drone Photo Awards.







Drone Awards 2021 © Terje Kolaas, Drone Awards 2021 - Photographer of the Year Terje Kolaas wint de hoofdprijs met deze foto van een groep kleine rietgansen in de lente in Noorwegen. Ze zijn op weg naar Spitsbergen om te broeden.







Drone Awards 2021 © Yoel Robert Assiag, Drone Awards 2021 - Photographer of the Year Yoel Robert Assiag met deze foto van een groep schapen in Ramot Menashe in Israël.







Drone Awards 2021 © Oleg Rest, Drone Awards 2021 - Photographer of the Year Oleg Rest met een foto van magma dat uit de IJslandse Fagradalsfjall vulkaan stroomt.







Drone Awards 2021 © Igor Altuna, Drone Awards 2021 - Photographer of the Year Igor Altuna maakte deze foto in Zambia. Twee leeuwen hebben een buffel gedood en nadat ze er zelf uitgebreid van gegeten hebben, laten ze de resten achter voor andere dieren.







Drone Awards 2021 © Martin Gregus, Drone Awards 2021 - Photographer of the Year Martin Gregus met een foto van een slapende ijsbeer bij Churchill in Manitoba, Canada.







Drone Awards 2021 © Gary Steer, Drone Awards 2021 - Photographer of the Year Gary Steer met een foto van twee rennende emoes in het ondiepe water van Lake Gairdner in Australië.







Drone Awards 2021 © George Steinmetz, Drone Awards 2021 - Photographer of the Year George Steinmetz met een foto van een groep zebra's in Namib Rand Nature Reserve in Namibië. Ze lopen tussen zogenaamde 'fairy circles': gras dat om niet geheel verklaarbare redenen in cirkels groeit.







Drone Awards 2021 © Florian Ledoux, Drone Awards 2021 - Photographer of the Year Florian Ledoux met een foto van een smeltende ijskap in Spitsbergen. Deze zomer werd er de hoogste temperatuur ooit gemeten: 21,7 graden Celsius.







Drone Awards 2021 © Thomas Vijayan, Drone Awards 2021 - Photographer of the Year Thomas Vijayan met een foto van een rennende zebra in Kenia.







Drone Awards 2021 © Jan Ulicki, Drone Awards 2021 - Photographer of the Year Jan Ulicki met deze foto van een veld van koolzaad in Silezië (Polen) dat geplant is in de vorm van een poedel.







Drone Awards 2021 © Seyit Konyali, Drone Awards 2021 - Photographer of the Year Seyit Konyali met deze foto van een groep baby flamingo's die ter wereld komen in een zoutmeer bij de Turkse plaats Cihanbeyli.







Drone Awards 2021 © Qasim Al Farsi, Drone Awards 2021 - Photographer of the Year Qasim Al Farsi met een foto van een groene zeeschildpad die, nadat ze eieren had gelegd op het strand, terug wandelt naar de zee in Oman.







Drone Awards 2021 © Sujon Adhikary, Drone Awards 2021 - Photographer of the Year Goudjakhalsen komen veel voor in Bangladesh, maar ze krijgen het alsmaar moeilijker om zich te verschuilen. Hier hebben ze een veilig plekje gevonden in een tarweveld. De foto is gemaakt door Sujon Adhikary.







Drone Awards 2021 © Jay Roode, Drone Awards 2021 - Photographer of the Year Jay Roode met een foto van een groep flamingo's in Dorob National Park in Namibië.







Drone Awards 2021 © Reza Bagheri, Drone Awards 2021 - Photographer of the Year Reza Bagheri met een foto van een groep in het water staande bomen bij het Tanzaniaanse eiland Zanzibar.







Drone Awards 2021 © Jay Roode, Drone Awards 2021 - Photographer of the Year Jay Roode met deze foto van Deadvlei in Namib Naukluft National Park in Namibië.







Drone Awards 2021 © Thomas Neuwirt, Drone Awards 2021 - Photographer of the Year Thomas Neuwirt met een fotocollage van een labyrint in Jesenik (Tsjechië) in de herfst en winter.







Drone Awards 2021 © Weimin Qi, Drone Awards 2021 - Photographer of the Year Weimin Qi met een foto van een herder met zijn kudde schapen in Kishiketeng, Mongolië.







Drone Awards 2021 © Jim Picot, Drone Awards 2021 - Photographer of the Year Jim Picot met een foto van kamelen op Stockton Beach in Australië die bij de ondergaande zon een mooi lichtspel creëren.