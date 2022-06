Dromen van een zalige zomer: de comeback van Franse auberges

Reisjournaliste Veerle Helsen trekt de wereld rond en speurt elke week naar de beste tips voor trips. Deze week: Franse ‘auberges’ nieuwe stijl.

Tussen boomgaard en moestuin

Op een halfuurtje rijden van Le Mont-Saint-Michel, tussen land en zee, serveert chef-kok Thomas Benady van l’Auberge Sauvage Normandisch lekkers in een gerenoveerde 16de-eeuwse pastorie omgeven door een boomgaard en moestuin.

Vanaf 260 euro voor een tweepersoonskamer inclusief zesgangenmenu, aubergesauvage.fr

De comeback van auberges

Een auberge is een historisch Frans woord voor een kleinschalige accommodatie waar je ook kunt eten en drinken. De Franse auberges zijn aan een revival toe; de krant Le Monde bracht vorig jaar nog een hele zomerreeks met auberges nieuwe stijl. De Franse journalist Victor Coutard publiceerde het boekje Nouvelles Auberges, een handige gids waar jonge chefs een nieuwe terroirkeuken brengen. De foto’s van de jonge Anne-Claire Héraud doen dromen van een zalige zomer.

25 euro, Tana Éditions.

© GF

Chef in residence

Auberge de Chassignolles is een restaurant en hotel in het afgelegen dorpje Le Bourg in de Auvergne. Elk seizoen kookt hier een andere chef in residence. De groenten komen uit de tuin, de wijn van bij lokale boeren. Het restaurant is zo cool dat het evengoed in Parijs had kunnen openen. Elk evenement krijgt een unieke poster, die te koop is.

Vanaf 74 euro per nacht voor een tweepersoonskamer, aubergedechassignolles.com