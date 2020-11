Spanje, het op een na meest bezochte land ter wereld, ziet het toerisme wegens de coronapandemie instorten. Dat blijkt dinsdag uit gegevens van het Spaanse statistiekbureau.

Tijdens de eerste negen maanden van 2020 ontving Spanje maar 16,8 miljoen toeristen, 75 procent minder dan tijdens dezelfde periode vorig jaar (67 miljoen).

De aankomsten van toeristen vielen in maart en april terug tot nul. Spanje was een van de zwaarst getroffen Europese landen door de coronapandemie, onderging een strikte lockdown tijdens de lente en sloot zijn grenzen. In mei en juni werden de coronamaatregelen stapsgewijs afgebouwd, wat leidde tot een geleidelijke stijging van het aantal toeristen. Op die groei kwam eind juli weer een rem toen het Verenigd Koninkrijk een quarantaineverplichting invoerde voor terugkerende reizigers uit onder meer Spanje, waar het aantal coronagevallen weer in stijgende lijn zat. De Britten zijn de grootste groep binnen de toeristen in het Zuid-Europese land.

De toeristische sector sloot juli en augustus uiteindelijk af met driekwart minder toeristen dan normaal. In september leidde het begin van de tweede golf van het coronavirus tot nog slechtere cijfers: een daling van 87 procent ten opzichte van september 2019.

Tijdens de eerste negen maanden van 2020 ontving Spanje maar 16,8 miljoen toeristen, 75 procent minder dan tijdens dezelfde periode vorig jaar (67 miljoen). De aankomsten van toeristen vielen in maart en april terug tot nul. Spanje was een van de zwaarst getroffen Europese landen door de coronapandemie, onderging een strikte lockdown tijdens de lente en sloot zijn grenzen. In mei en juni werden de coronamaatregelen stapsgewijs afgebouwd, wat leidde tot een geleidelijke stijging van het aantal toeristen. Op die groei kwam eind juli weer een rem toen het Verenigd Koninkrijk een quarantaineverplichting invoerde voor terugkerende reizigers uit onder meer Spanje, waar het aantal coronagevallen weer in stijgende lijn zat. De Britten zijn de grootste groep binnen de toeristen in het Zuid-Europese land. De toeristische sector sloot juli en augustus uiteindelijk af met driekwart minder toeristen dan normaal. In september leidde het begin van de tweede golf van het coronavirus tot nog slechtere cijfers: een daling van 87 procent ten opzichte van september 2019.