Reisjournaliste Veerle Helsen schippert in tijden van corona tussen kleurcodes en bubbeladviezen. Ze zoekt bestemmingen dichtbij en verzamelt reistips voor nu of straks. Deze week: winterse weekends.

Postcoronadromen

Wie in het huidige klimaat liever thuisblijft en droomt van avonturen, kan inspiratie opdoen in het outdoormagazine Les Others. Zowel op papier als online verzamelt een collectief van schrijvers en journalisten gedetailleerde tips voor trektochten over de hele wereld. Het papieren magazine kost 20 euro, maar op de website kun je ook gratis een onlinegids vol wandeltips downloaden of je abonneren op een wekelijkse nieuwsbrief. lesothers.com, volg hun avonturen via de populaire Instagramaccount @lesothers of de podcast Les BaladeursJe kunt er wandelen, maar ook fietsen, surfen of paardrijden: het nieuwe Strandhotel Zoomers in het Nederlandse Castricum is omgeven door zee, zand en bossen. Kies voor één keer geen kamer aan de zeekant, maar ga voor het duinzicht. Het strandhotel kijkt uit over een Natura 2000-gebied, het Noord-Hollands Duinreservaat. De duinkamers zijn ingericht in een vrolijke strandstijl, met veel riet en kleuren die doen terugdenken aan de zomer. Vanaf 125 euro per nacht voor een tweepersoonskamer, strandhotelzoomers.nl De Waalse Dienst voor Toerisme deelt wintercadeautjes uit. Met de Visit Wallonia-actie krijg je een korting van 80 euro bij Waalse accommodaties of touroperators. Ook bekende attracties zoals Aqualibi of Plopsa Coo nemen deel aan de actie. Per gezin mag je één pas aanvragen, de actie loopt tot het einde van het jaar en is één maand geldig. visitwallonia.be