Traag en ecologisch reizen langs landschappen om van te dromen, unieke plaatsen en pittoreske dorpjes? En dat met gepersonaliseerde tips? Met deze drie nieuwe platformen wordt dit werkelijkheid. Zeg maar dag tegen het urenlange uitpluizen van alle reisgidsen uit de plaatselijke bibliotheek of allerlei travelgrams en blogs.

Ergens Onderweg

Dankzij reisbureau 'Ergens Onderweg' kan je zorgeloos met de trein naar Oostende of een internationale bestemming zoals Berlijn, Genua of Lyon. Onder het motto 'spring mee op de trein' wil het reisplatform meer mensen op de sporen krijgen. 'Je kan overal komen met de trein, zolang je maar goed voorbereid bent', vertelt Veerle Lamoen, bezieler van het project. 'Ergens Onderweg' neemt die voorbereiding van je over zodat je je enkel zorgen moet maken of je wel zonnecrème en genoeg leesvoer mee hebt.

Vanaf €450 kan je genieten van een citytripje naar Lyon of vanaf €730 maak je een rondreis in Frankrijk. Meer informatie over trager reizen en meer beleven, kan je vinden op ergensonderweg.be.

Reisbureau 'Ergens Onderweg' brengt je overal met de trein © Unsplash

Slowby

Heb je altijd al traag en ecologisch willen reizen, maar zie je op tegen het plannen? Dan is de nieuwe slow travel planner Slowby iets voor jou. Een Slowby-tripje is een meerdaagse vakantie met de fiets en/of trein, waarbij je slaapt in andermans tuin. 'Het gaat niet over de bestemming maar om de reis', zegt Dries Van Ransbeeck, oprichter van het platform. Slowby biedt daarom secret tripjes aan. Je weet dan pas welke route je neemt net voor je vertrekt.

Voor een duurzaam fiets- of wandeltripje betaal je als volwassene €30 per dag en als kind 15€. Om te plannen surf je naar slowby.travel.

Al fietsend op reis dankzij 'Slowby' © Slowby

Daymaker

'Daymaker' is een platform dat reizigers met dezelfde reisvoorkeuren verbindt. Je krijgt en geeft tips van en aan andere vakantiegangers in jouw bubbel. De tips over je bestemming, leunen mooi aan bij jouw reisgedrag. Iedereen krijgt dus op maat gemaakte inspiratie. Het platform gidst je naar de vakantie van je dromen. De suggesties gaan van lekkere restaurants en lokale hotspots over zalige uitstapjes naar uitgewerkte reizen. Zo postte co-founder Lien Verwimp haar ultieme veertiendaagse reis naar Zuid-Afrika, maar ook haar beste lunchplekjes in Londen.

Reistips vind je op daymaker.travel.

Op maat gemaakte reistips dankzij 'Daymaker' © Getty

Dankzij reisbureau 'Ergens Onderweg' kan je zorgeloos met de trein naar Oostende of een internationale bestemming zoals Berlijn, Genua of Lyon. Onder het motto 'spring mee op de trein' wil het reisplatform meer mensen op de sporen krijgen. 'Je kan overal komen met de trein, zolang je maar goed voorbereid bent', vertelt Veerle Lamoen, bezieler van het project. 'Ergens Onderweg' neemt die voorbereiding van je over zodat je je enkel zorgen moet maken of je wel zonnecrème en genoeg leesvoer mee hebt. Vanaf €450 kan je genieten van een citytripje naar Lyon of vanaf €730 maak je een rondreis in Frankrijk. Meer informatie over trager reizen en meer beleven, kan je vinden op ergensonderweg.be. Heb je altijd al traag en ecologisch willen reizen, maar zie je op tegen het plannen? Dan is de nieuwe slow travel planner Slowby iets voor jou. Een Slowby-tripje is een meerdaagse vakantie met de fiets en/of trein, waarbij je slaapt in andermans tuin. 'Het gaat niet over de bestemming maar om de reis', zegt Dries Van Ransbeeck, oprichter van het platform. Slowby biedt daarom secret tripjes aan. Je weet dan pas welke route je neemt net voor je vertrekt. Voor een duurzaam fiets- of wandeltripje betaal je als volwassene €30 per dag en als kind 15€. Om te plannen surf je naar slowby.travel. 'Daymaker' is een platform dat reizigers met dezelfde reisvoorkeuren verbindt. Je krijgt en geeft tips van en aan andere vakantiegangers in jouw bubbel. De tips over je bestemming, leunen mooi aan bij jouw reisgedrag. Iedereen krijgt dus op maat gemaakte inspiratie. Het platform gidst je naar de vakantie van je dromen. De suggesties gaan van lekkere restaurants en lokale hotspots over zalige uitstapjes naar uitgewerkte reizen. Zo postte co-founder Lien Verwimp haar ultieme veertiendaagse reis naar Zuid-Afrika, maar ook haar beste lunchplekjes in Londen. Reistips vind je op daymaker.travel.