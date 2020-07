Zeker drie miljard dieren zijn gedood of gevlucht tijdens de Australische bosbranden begin 2020. Dat is drie keer meer dan de onderschatting van januari - toen stond de teller op een miljard.

Het Wereld Natuur Fonds (WWF) vermoedt, op basis van onderzoek aan de University of Sydney, dat zeker drie miljard dieren gedood of weggejaagd zijn door de natuurbranden. In januari, toen de bosbranden nog woekerden in de staat New South Wales, werd het aantal slachtoffers nog op 1 miljard dieren geschat.

Zo'n 2,46 miljard reptielen, 180 miljoen vogels, 143 miljoen zoogdieren en 51 miljoen kikkers werden door het vuur getroffen. Het eigenlijke aantal dieren ligt nog veel hoger omdat er geen informatie is over dode ongewervelden, zoals insecten en vissen. Dermot O'Gorman, algemeen directeur van de Australische afdeling van het WWF spreekt over een van ergste rampen voor wilde dieren in de moderne geschiedenis.

De onderzoekers zien de toekomst van het Australische dierenrijk pessimistisch tegemoet: het leefgebied van de dieren die het overleefd hebben, is grotendeels verwoest. Er zullen bijgevolg nog meer doden vallen, door onder meer voedseltekort. Wetenschappers waarschuwen ook dat deze bosbranden nog maar het begin zijn en er nog dergelijke natuurrampen zullen volgen door de opwarming van de aarde.

