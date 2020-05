Onze redactie verzamelt de beste online en offline initiatieven om toch een beetje te kunnen reizen in deze gekke tijden.

IN 'T ECHT: kamperen

WAT: verlof in uwen hof

...

WAT: verlof in uwen hof Toch ook tof? De Londerzeelse Margot Laporte zag als weddingplanner haar agenda plots helemaal leeglopen. Ze lanceert nu Glamping diy: je kunt bij haar een tent met toeters en bellen huren. Inclusief bamboebedden, matrassen en rotanlamp. En optioneel - voor wie all the way wil gaan - een vuurkorf, schapenvelletjes, kelimkussens, wijn, nachttafeltjes, terracotta vazen, lichtjesslinger, wijn én rijkelijk gevulde picknickmand. Prijzen vanaf 350 euro voor een weekend, tabloomargot.be WAT: het wilde nesten Meer dan vijftig Britse organisaties in het segment natuur, openlucht en avontuur bundelen op de website Get Inside Outside tips om thuis op avontuur te gaan. Denk aan webinars over kaartlezen, een schattenjacht in je tuin, een uitgebreide collectie terrasspelen, een big little tent festival of tips om te koken op een kampvuur. Onze favoriet is outdoor origami: een cursus zwaluwen, bergen of vlinders bouwen. getoutside.ordnancesurvey.co.uk/guides/getoutside-inside/WAT: kijkje nemen op de Faeröer De Faeröer bezoeken zit er even niet in, maar gelukkig leveren de Deense eilanden ook dromen aan huis. Via de website Remote Tourism kun je letterlijk een kijkje nemen op de archipel. Elke dag om 17 uur lokale tijd komt een inwoner online en wie op dat moment achter zijn computer zit, kan gedurende één minuut via een afstandsbediening de gids op pad sturen. De inwoner beweegt zich de ene dag te voet, zit soms op de fiets of een paard, vaart met een boot of zweeft in een watervliegtuig. remote-tourism.com, op tijd inloggen want een uur telt maar 60 minuten en dus ook maar 60 kansen. De website werkt volgens een 'first come, first served' principe. De eerste dag stonden 50.000 mensen in de virtuele wachtrij.