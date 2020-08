Bij deze drie Knokse reisorganisaties moet je niet zijn voor een cruise, all-invakantie of citytrip, wel voor alternatieve, unieke reiservaringen.

Via Zoute Exclusive kun je het hele jaar door exclusieve appartementen, villa's of andere verblijven boeken voor een authentieke overnachting in Knokke, met dienstenpakket op maat. Vriendinnen Astrid François (41), Bieke Martens (46) en Lieve Keusters (50) hebben roots in de vastgoedsector en willen met hun start-up inspelen op het tekort aan exclusieve vakantiewoningen met persoonlijke service. Buiten het seizoen boek je voor minimaal twee nachten, in het hoogseizoen zijn dat vijf nachten. Wil je daar een poetsvrouw, personal trainer of boodschappen aan huis bij? Dankzij de à la carte service van Zoute Exclusive is dat mogelijk. zoute-exclusive.be Sofie Vanmaele (37) verloor haar hart aan Scandinavië en besloot die liefde met anderen te delen. Met Puffins Travel organiseert ze zeilreizen langs ongerepte natuurplekken in het noorden, denk Spitsbergen, Lofoten of Groenland. Je moet zelf op je bestemming raken, vanaf daar trek je de wildernis in. Het zeiljacht neemt je mee langs plaatsen waar de gewone reiziger niet komt, al ga je af en toe ook van boord om te wandelen of te packraften. Is een zeilreis in het ijzige noorden niets voor jou? Je kunt ook een nacht boeken in haar Knokse B&B, waar ze regelmatig reisvoorstellingen organiseert. puffins.travel Bij destinationX boek je geen reis, wel nemen Filip (46) en Tom Muyllaert (45) je met hun verrassende reisideeën mee naar unieke plekken in de wereld. De twee broers uit Knokke delen een passie voor reizen en willen een publiek inspireren dat op zoek is naar unieke reiservaringen, maar weinig tijd heeft om die zelf te zoeken. Hun missie is om je verborgen parels in de wereld te laten ontdekken, weg van de begane paden. Je schrijft je in voor hun nieuwsbrief, waarna je tweewekelijks een reisidee toegestuurd krijgt. Eén keer per jaar organiseert destinationX ook een immersive storytelling travel event, waarin de broers je in een visueel verhaal meenemen langs de vijf continenten. destinationx.events