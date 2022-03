Reisjournaliste Veerle Helsen trekt de wereld rond en speurt elke week naar de beste tips voor trips.

Beter dan tv

Op de website van Heygo nemen locals je mee op virtuele tour in hun stad of woonplaats. Heygo werd opgericht tijdens de pandemie, maar bleef bestaan dankzij het grote succes. Heygoers - zo worden de kijkers genoemd - kunnen aan de gids vragen stellen via een chat die iedereen kan meelezen. Alle rondleidingen gebeuren live en zijn gratis te volgen. Op het einde beslis je zelf of je de gids een fooi geeft. Het aanbod is groot: er staan bijna 3000 tours op de website. Populair zijn bijvoorbeeld de wandelingen langs kersenbloesems in Kyoto, of skiën in Canada. heygo.com Airalo is een reisapp die in het land van je bestemming zoekt naar de beste deals voor internetdata op je telefoon. Je koopt in de app een e-simkaart waarmee je meteen kunt surfen of communiceren via WhatsApp, Facebook & co. Een e-simkaart werkt elektronisch, je hebt geen fysieke kaart meer nodig. Het hele proces gebeurt online, je hoeft dus niet ter plaatse op zoek naar een winkel. airalo.com Je werk meenemen naar het buitenland én ter plaatse iets nieuws leren: dat is het concept van start-up Sojrn. Ze verkopen enkel reispakketten van één maand, je verblijft altijd in een accommodatie met coworkruimtes met goede internetverbinding en je kiest een vaardigheid die je wilt leren. Denk aan wijn maken in Toscane, Spaans leren in Medellín of je verdiepen in de keuken van Mexico. Het is niet goedkoop (vanaf 2500 euro), maar zo weet je ook zeker dat je niet in een groep studenten belandt. sojrn.travel