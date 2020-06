Reizen in coronatijden: onze redactie verzamelt de beste initiatieven.

HUTTEN BOUWEN: doe het zelf.

HUTTEN BOUWEN: doe het zelf. WAAR: in je achtertuin. Zelf een slaapplek bouwen, hoe begin je eraan? De Nederlandse auteur Gerard Janssen schreef er een boekje over, met illustraties van Maartje Kuiper. Voor kinderen, en ook een beetje voor hun handige mama's en papa's. Janssen schrijft over zagen, timmeren, sjorringen maken en de juiste knopen. Hutten bouwen is een gids voor houtdurvers. Van tipi tot boomhut of slaaptent; honderd pagina's later kun je ze allemaal bouwen. 15,99 euro, uitgeverij Snor. STILTECAMPING: tussen de wijngaarden. WAAR: in de Westhoek. In De Nachtegaal in Westouter is een van de mooiste minicampings van het land, gelegen te midden van de wijngaarden en de bossen van Heuvelland in West-Vlaanderen. Alles is hier oldskool, tot en met de schattige vintage huurcaravans. In De Nachtegaal is een stiltecamping: 's avonds geen party's, maar wel knisperende kampvuren. Vanaf 9 euro per nacht (tentplaats) en 105 euro voor twee nachten met ontbijt in de caravan, indenachtegaal.com WILDKAMPEREN: back to basics. WAAR: overal in het land. Mag ik wildkamperen in België? Nee, maar je mag wel paalkamperen. Dat is bivakkeren in de natuur op erkende plaatsen, gemarkeerd met een paal. Reken niet op de luxe van een echte camping en vaak zijn de spots ook niet bereikbaar met de auto. Een composttoilet, waterpomp en vuurkorf zijn meestal de enige faciliteiten. Met een beetje geluk staat er ook een houten platform om je tent op te zetten of een barbecue. De sterren droom je er zelf bij. Paalkamperen is gratis, maximaal 2 nachten, je vindt de locaties op verscheidene websites, zoals natuurenbos.be/kamperen en bivakzone.be