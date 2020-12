Reisjournaliste Veerle Helsen schippert in tijden van corona tussen kleurcodes en bubbeladviezen. Ze roadtript naar bestemmingen dichtbij en verzamelt reistips voor nu of straks. Deze week: fietshotels.

1. Koffie & Coo

Le Coffee Ride is een brunchplek, koffiebar én fietshotel in het Waalse dorpje Coo, in het hart van de Ardennen. Op de website kun je verschillende routes downloaden, telkens uitgebreid gedocumenteerd met foto's. Jeroen van Schelven, voormalig prof bij Lotto-Bodysol, runt Le Coffee Ride samen met zijn vrouw Rachel. Het koppel lanceerde intussen ook een eigen lijn cycling apparel en Jeroen maakt The Creative Cyclist Podcast, waarin hij praat met bekende en minder bekende fietsers. Vanaf 75 euro per nacht voor een tweepersoonskamer, Instagram @le_coffee_ride, tijdens de lockdown gesloten, lecoffeeride.cc Panache is een nieuw hotel van Bike & Sleep, een Belgische specialist met intussen twee fietsaccommodaties. Je vindt Panache in La Roche-en-Ardenne en je kunt er een fietsvakantie op maat samenstellen. Bij reservatie geef je niet alleen het aantal dagen door, maar meteen ook het aantal fietsen dat je wilt huren. E-bike, mountainbike of comfortabele wegfiets: het gamma is groot en dat is geen toeval, want uitbater Peter Luyten runt een fietsenwinkel in Westerlo. Het hotel heeft ook een 'formule peloton': huur alle kamers en breng je bubbel van vrienden of familie mee. Vanaf 80 euro per nacht voor een tweepersoonsstudio inclusief ontbijt, je kunt je verblijf annuleren tot de dag van aankomst, bikesleep.be/panache HUP noemt zichzelf het sportiefste hotel van Nederland. Niet alleen hebben de kamers geheime pingpongtafels en hangen er basketnetten boven de vuilbakken, je kunt in het hotel ook minigolf en tafelvoetbal spelen, zwemmen, squashen en fitnessen. Of fietsen. HUP vind je in Mierlo, niet ver van Eindhoven. Het hotel verhuurt tweewielers, maakt lunchpakketten en verzamelde de mooiste fiets- en mountainbikeroutes van Brabant op z'n website. De fietsenstalling is overdekt en het hotel heeft oplaadpunten voor je elektrische fiets. Vanaf 88 euro per nacht voor een tweepersoonskamer inclusief ontbijt en toegang tot alle sportfaciliteiten, je kunt je verblijf annuleren tot de dag van aankomst, hup.eu