Reizen kan ook op papier.

Soetkin Rigole van Limerick, Gent

Reis door mijn kamer - Xavier de Maistre

'Een spits, geestig en hartverwarmend boek uit de 19de eeuw dat de tand des tijds moeiteloos heeft doorstaan. Tijdens zijn huisarrest schreef Xavier de Maistre een uniek reisverhaal door zijn kamer. Zo zie je maar: gedwongen thuiszitten kan ook zinvol en vruchtbaar zijn.'

21 euro, Uitgeverij Voetnoot.

Ik ben een eiland - Tamsin Calidas

'Tamsin Calidas wordt zwaar op de proef gesteld als ze met haar man naar een Schots eilandje verhuist. De schrijver identificeert zich steeds meer met het onherbergzame landschap rondom haar en schrijft dat subliem neer in dit pakkende boek.'

22,99 euro, Uitgeverij Pluim.

Ik ben een eiland

Maartje Swillen van Boekarest, Leuven

De overlevenden - Alex Schulman

'Een meeslepend verhaal over drie broers die terugkeren naar het vakantiehuis uit hun jeugd. Schulman verbeeldt prachtige beschrijvingen van de Zweedse zomer.'

21,99 euro, De Bezige Bij.

De overlevenden

Laat de wereld achter - Rumaan Alam

'Deze spannende thriller speelt zich af in een vakantiehuis op Long Island. Twee koppels komen er vast te zitten terwijl zich buiten een ramp voltrekt, alleen weten ze niet wat er juist gebeurt.'

22,99 euro, Ambo/Anthos.

Laat de wereld achter

Ine Schepmans van Cronopio, Antwerpen

Bloed en honing - Irene van der Linde & Nicole Segers

'Een prachtige roadmovie op papier. In steden als Dubrovnik, Sarajevo en Skopje laten de auteurs een wereld zien van gewone mensen met een buitengewone geschiedenis.'

44,90 euro, 75 euro voor de luxe-editie, Boom Uitgevers.

Bloed en honing

Monk - Yoshihiro Imai

'De Japanse chef Yoshiro Imai verzamelde een mix van persoonlijke essays, recepten en foto's met verhalen van bioboeren in een wondermooi boek waarin je eindeloos kunt kijken en lezen.'

39,95 euro, Phaidon Press.

Monk

Reis door mijn kamer - Xavier de Maistre'Een spits, geestig en hartverwarmend boek uit de 19de eeuw dat de tand des tijds moeiteloos heeft doorstaan. Tijdens zijn huisarrest schreef Xavier de Maistre een uniek reisverhaal door zijn kamer. Zo zie je maar: gedwongen thuiszitten kan ook zinvol en vruchtbaar zijn.' 21 euro, Uitgeverij Voetnoot. Ik ben een eiland - Tamsin Calidas 'Tamsin Calidas wordt zwaar op de proef gesteld als ze met haar man naar een Schots eilandje verhuist. De schrijver identificeert zich steeds meer met het onherbergzame landschap rondom haar en schrijft dat subliem neer in dit pakkende boek.' 22,99 euro, Uitgeverij Pluim. De overlevenden - Alex Schulman'Een meeslepend verhaal over drie broers die terugkeren naar het vakantiehuis uit hun jeugd. Schulman verbeeldt prachtige beschrijvingen van de Zweedse zomer.' 21,99 euro, De Bezige Bij. Laat de wereld achter - Rumaan Alam'Deze spannende thriller speelt zich af in een vakantiehuis op Long Island. Twee koppels komen er vast te zitten terwijl zich buiten een ramp voltrekt, alleen weten ze niet wat er juist gebeurt.' 22,99 euro, Ambo/Anthos. Bloed en honing - Irene van der Linde & Nicole Segers'Een prachtige roadmovie op papier. In steden als Dubrovnik, Sarajevo en Skopje laten de auteurs een wereld zien van gewone mensen met een buitengewone geschiedenis.' 44,90 euro, 75 euro voor de luxe-editie, Boom Uitgevers. Monk - Yoshihiro Imai'De Japanse chef Yoshiro Imai verzamelde een mix van persoonlijke essays, recepten en foto's met verhalen van bioboeren in een wondermooi boek waarin je eindeloos kunt kijken en lezen.' 39,95 euro, Phaidon Press.