Dit zijn 's werelds mooiste reisfoto's van 2019

Grote Prijs en Eerste plaats, Steden

Upernavik is een vissersdorpje op een klein eiland in het westen van Groenland. De huizen in Groenland worden in verschillende kleuren geschilderd, naargelang de functie - van rood voor winkels tot blauw voor vissershuizen. Die kleuren zijn handig als herkenningspunt in een besneeuwd wit landschap. Weimin Chu nam de foto tijdens zijn verblijf van drie maanden in Groenland, waarin hij het dagelijkse leven op beeld vastlegde.