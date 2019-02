Dit zijn de vier meest imposante bruggen die nooit gebouwd zijn

De Golden Gate Bridge in San Francisco, de Tower Bridge in Londen en het Viaduct van Millau in Frankijk: enkele voorbeelden van imposante bruggen die behalve functioneel ook nog prachtige architecturale hoogstandjes zijn. Ook deze vier bruggen hadden aan dat lijstje toegevoegd kunnen worden, maar ze zijn om uiteenlopende redenen nooit verder gekomen dan een ontwerp of eerste steen. 911 Metallurgist maakte een levensechte reconstuctie van hoe ze eruit gezien zouden hebben als ze wel gebouwd waren.