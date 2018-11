Dit zijn de veiligste populaire reislanden in de wereld

Het Britse Which Travel onderzocht van twintig populaire vakantielanden hoe veilig het is om er op reis te gaan. Ze hielden daarbij rekening met criminaliteit, natuurrampen, terrorisme en gezondheid. Ze baseerden zich op officiele statistieken van het World Economic Forum, het World Risk Report, NHS Fit for Travel website en gegevens over risico op terroristische aanslagen van de Commonwealth Office's (FCO).