Dit zijn de veiligste en onveiligste landen om in 2020 op reis te gaan

Waar kan je, naar verwachting, in 2020 veilig heen reizen en in welke landen loop je de nodige veiligheids- of gezondheidsrisico's? De Travel Risk Map doet een op deskundigheid gebaseerde voorspelling.

. © Getty Images

International SOS heeft voor de elfde keer de Travel Risk Map samengesteld. Op deze interactieve kaart kan je zien in welke landen je in 2020 naar verwachting de meeste en minste veiligheids-, gezondheids- en verkeersrisico's loopt. De wereld zal er het komend jaar vermoedelijk niet veiliger op worden. Dat heeft vooral te maken met het stijgende aantal natuurrampen en groeiende lokale en geopolitieke onrust. SOS International maakt een indeling in vijf risicocategorieën: verwaarloosbaar, laag, medium, hoog en extreem. Gevaren komen onder andere uit politieke hoek zoals terrorisme, opstanden, politiek gemotiveerde onrust en oorlog, sociale onrust waaronder sectarische en etnische onrust en gewelddadige en kleine criminaliteit. Andere factoren die een rol spelen zijn de verkeersinfrastructuur, de vatbaarheid voor natuurrampen, industriële relaties en de effectiviteit van de voorzieningen op het vlak van noodgevallen en veiligheid. Veiligheid Wanneer je naar de veiligheid kijkt, scoren vooral de landen in Europa goed, maar ook in landen als Canada, Australië, de Verenigde Staten, Argentinië, Namibië, Zambia, Marokko, Senegal, China, Nieuw-Zeeland, Vietnam, Japan en Thailand loop je weinig veiligheidsrisico's. Landen als Libië, Afghanistan, Mali, Irak, Somalië, Zuid-Soedan, een deel van Oekraine, van Nigeria en van de Democratische Republiek Congo zijn extreem onveilig. Gezondheid Waar het gaat om medische risico's, doen de landen in Europa, Canada, Australië, de Verenigde Staten, Japan, Chili, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika het goed. De grootste gezondheidsrisico's loop je in Libië, Niger, Venezuela, Afghanistan, Irak, Jemen, Eritrea en in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Verkeer Op de weg ten slotte loopt je de minste risico's op ongevallen in de meeste landen in Europa, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Extreem gevaarlijk is het op de wegen in veel Afrikaanse landen, maar ook in Thailand, Vietnam, Venezuela, Dominicaanse Republiek, Belize en Saoedi- Arabië. Op deze interactieve map kan je gedetailleerd bekijken in welke landen je welke risico's loopt.