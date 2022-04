Dit zijn de populairste wandelroutes in Europa

De dagen worden weer langer en warmer. Tijd om de wandelschoenen aan te trekken en eropuit te trekken. Maar waar vind je de populairste routes?

Europa is bij uitstek geschikt voor een wandeltocht. Langs de kust, door de bergen, door eilanden, lang of kort en inspannend of eenvoudig: de keuze is gigantisch. Reden voor OnBuy Treadmills om uit te zoeken welke routes het populairst zijn. Ze gebruikten de reviews op Tripadvisor en andere beoordelingssites en Instagram om een overzicht te maken van de meest geliefde wandeltochten in Europa.

De 12 kilometer lange Sentiero Azzurro in de Italiaanse Cinque Terre eindigt op de eerste plaats. De maar liefst 767 kilometer lange pelgrimstocht Chemin de Saint Jacques de Compostelle in Frankrijk wordt ook enorm gewaardeerd door wandelaars. De Cime di Lavaredo langs de prachtige Drei Zinnen bergen in Noord-Italië maakt de top drie compleet.

De populairste wandeltochten op een rijtje