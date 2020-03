Dit zijn de mooiste eilanden in Frankrijk

Île d'Yeu ligt in de regio Vendée aan de 'Côte Sauvage' en is ruim 23 vierkante kilometer groot. Het eiland is bekend geworden door de gevangenis waarin maarschalk Philippe Pétain tussen 1945 en zijn dood in 1952 zijn levenslange straf doorbracht. Hij was tijdens de Tweede Wereldoorlog het hoofd van het met de Duitsers collaborerende Vichy-bewind.