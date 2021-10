Dit zijn de mooiste dorpjes in de wereld, Europa en Azië volgens sociale media

Uswitch ploos de belangrijkste visuele sociale media kanalen - Pinterest en Instagram - uit om te bepalen welke dorpjes in de wereld, Azië en Europa op de meeste waardering van reizigers kunnen rekenen. De dorpen in Europa scoren goed: vijf van de dorpjes in de top tien liggen in Europa, twee in Azië, twee in Oceanië en eentje op de grens tussen Azië en Europa (Göreme in Turkije). Het fotogenieke dorpje Oia op het Griekse eiland Santorini passeerde het vaakst op Instagram en Pinterest.







Mooiste dorpjes © Getty Images 1. Oia in Griekenland ligt op Santorini en staat met zijn witte huisjes, blauwe daken en molentjes zowat symbool voor de schoonheid van heel Griekenland. Zeker de zonsondergang is er onvergetelijk.







Mooiste dorpjes © Getty Images 3. Göreme in Turkije. Ook dit stokoude dorpje (gesticht tussen 1800 en 1200 v. Chr.) ligt in een fenomenaal landschap: midden tussen de merkwaardige formaties van tufsteen en karst.







Mooiste dorpjes © Getty Images 5. Mission Beach in Australië. Een mooiere setting voor een dorp met een laidback sfeer kan je bijna niet vinden. Mission Beach wordt omringd door witte stranden, tropische regenwouden en watervallen. Een bijzonder extraatje: er lopen kasuarissen - een grote loopvogel - rond.







Mooiste dorpjes © Getty Images 6. Wanaka in Nieuw-Zeeland. Ook de ligging van dit dorpje is perfect: aan een helder meer en omringd door bergtoppen. Het is dan ook een populaire plaats voor sportieve reizigers.







Mooiste dorpjes © Getty Images 7. Vernazza in Italië is één van de vijf dorpjes aan de Ligurische kust die samen Cinque Terre vormen. De tegen de kust aangebouwde pastelkleurige huizen en de prachtige ligging zorgen er voor dat het gebied razendpopulair is onder toeristen.







Mooiste dorpjes © Getty Images 8. Shirakawa-Go in Japan ligt tussen de bergen waardoor het lang moeilijk te bereiken was. Het dorpje met de typische driehoekige houten huizen met rieten daken kon zich daardoor, samen met twee nabijgelegen dorpen, anders ontwikkelen dan de rest van Japan.







Mooiste dorpjes © Getty Images 9. Tobermory op de Isle of Mull in Schotland. Bij een foto van Tobermory zal je eerste gedachte niet zijn dat het in Schotland ligt. De bontgekleurde huizen vormen een mooi contrast met de groene bossen op het eiland.







Mooiste dorpjes © Getty Images 10. Furnas op de Azoren wordt omringd door stomende warmwaterbronnen en ligt aan het kratermeer Lagoa das Furnas.







