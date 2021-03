Dit zijn de mooiste camperlocaties in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië

Camperliefhebbers hebben Camperhoeve De Bonterie in Diksmuide uitgeroepen tot de Belgische camperlocatie van het jaar 2021. Dit is een prijs van Campercontact, één van Europa's grootste platforms met camperlocaties. De camperlocatie in West-Vlaanderen scoort met een 4,77 (uit 5) het hoogst op Campercontact.

Op de Bonterie parkeer je je campertje vlakbij de weide waarin het melkvee graast. De Bonterie is een ideale uitgangsbasis voor fiets- en wandeltochten naar de natuurgebieden in de buurt en de zee. Ook worden de te verkrijgen streekproducten en de vriendelijke beheerders erg gewaardeerd.

Eigenaren Wouter en Ilse Bonte-Hindryckx zijn blij met de waardering. 'Het klinkt wellicht cliché, maar dit hadden we totaal niet verwacht. Zelf hebben wij nog nooit met een camper gereisd. Een melkveebedrijf verlaat je immers niet zomaar, dus voor ons is dit een nieuwe wereld die we mogen leren kennen.'

Op de tweede plaats in België eindigt Camperlocatie Smart - ijs. Deze camperlocatie in het Vlaamse Wingene staat voor het derde jaar op rij in de top 3 van België en scoort gemiddeld een 4,62. De derde plaats gaat naar Camperplaats 't Meikensbos in Dentergem. Deze camperlocatie scoort een 4,58.

Winnaars in vijf andere Europese landen

Nederland:Dorpscamping Gemertin Gemert, Noord-Brabant

Duitsland: Ferienhof de Slaaphoeve in Emlicheim, Nedersaksen

Frankrijk: Camping Verte Rive in Cromary, Bourgogne-Franche-Comté

Italië: Camping Venezia in Venetië, Veneto

Spanje: Atalaia Camper Park in Foz, Galicië

Over de prijs

België telt meer dan 460 camperlocaties die vermeld staan op de website van Campercontact. Om kans te maken op deze prijs, dient de camperlocatie in het jaar voorafgaand aan de uitreiking (2020) minimaal vijftien beoordelingen te hebben gehad op het platform. Consumenten beoordelen hun verblijf via het internationale 5-sterren reviewsysteem.De camperlocatie met de hoogste gemiddelde beoordeling wint de prijs en mag een jaar lang de titel Camperlocatie van het jaar dragen. De invloed die covid-19 heeft op een land, gebied of camperlocatie is niet meegenomen bij het selecteren van de winnende overnachtingslocaties.







Camper © GF België: Camperhoeve De Bonterie in Diksmuide







Camper © GF Frankrijk: Camping Verte Rive in Cromary, Bourgogne-Franche-Comté.







Camper © GF Duitsland: Ferienhof de Slaaphoeve in Emlicheim, Nedersaksen.







Camper © GF Italië: Camping Venezia in Venetië, Veneto







Camper © GF Spanje: Atalaia Camper Park in Foz, Galicië







Camper © GF Nederland: Dorpscamping Gemert in Gemert, Noord-Brabant







