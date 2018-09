Dit zijn de meest spirituele landen in de wereld

Meer en meer mensen gaan op reis om rust te vinden en zich te bezinnen op het leven. Naar welke landen trek je dan het beste? Way Fairer Travel bedacht een manier om de landen in de wereld te rangschikken naar spiritualiteit. Dat houdt meer in dan enkel kijken naar hoeveel gelovigen een land telt. Religie speelt natuurlijk een rol, maar ook andere factoren zoals de levenskwaliteit zijn belangrijk.

Volgens Way Fairer Travel bepalen zeven factoren hoe spiritueel een land is:

- Religieuze diversiteit

- Het aantal gelovigen

- Religieuze vrijheid

- Religieuze tolerantie

- Spirituele plekken

- Wellness

- Levenskwaliteit

115 landen in de wereld kregen voor iedere categorie minimaal 1 en maximaal 7 punten. De totale score van de zeven factoren bepaalt de mate van spiritualiteit. Canada haalde met 40 punten de hoogste score. De volledige index kan je op de website van Wayfairer Travel bekijken. Belgie scoort met een 99e plaats niet al te best.