Dit zijn de meest geliefde universiteitsbibliotheken volgens Instagram

Het moet er zalig studeren zijn: in een van deze prachtige universiteitsbibliotheken. Maar het is ook al fijn om ze van buiten en van binnen te bekijken. Ze komen dan ook vaak voorbij op Instagram. The Knowledge Academy wilde graag weten welke universiteitsbibliotheken het meest geliefd zijn bij bezoekers en nam meer dan 300 bibliotheken onder de loep en ging na hoeveel hashtags ze op Instagram kregen. Dat is immers een goede graadmeter voor de populariteit van bezienswaardigheden.

De fraaie Radcliffe Camera van de universiteit van het Britse Oxford werd met 40.394 hashtags het meest gedeeld op Instagram. Op de tweede plaats met 22.135 hashtags eindigt de John Rylands Library van de University of Manchester eveneens in het Verenigd Koninkrijk. De wereldberoemde Trinity College Library in Dublin, waar het in het jaar 800 geschreven Book of Kells wordt bewaard, eindigt met 18.339 hashtags op de derde plaats.

Universiteitsbibliotheek © Getty Images 1. Radcliffe Camera, Oxford University in het Verenigd Koninkrijk







Universiteitsbibliotheek © Getty Images 2. John Rylands Library, University of Manchester in het Verenigd Koninkrijk







Universiteitsbibliotheek © Getty Images 3. Trinity College Library in Dublin, Ierland







Universiteitsbibliotheek © Getty Images 4. Suzzallo Library, University of Washington in de VS







Universiteitsbibliotheek © Getty Images 5. Butler Library, Columbia University in New York City in de VS







Universiteitsbibliotheek © Getty Images 6. Widener Library, Harvard University in Cambridge, Massachusetts, VS







Universiteitsbibliotheek © Getty Images 7. Maughan Library, King's College London in het Verenigd Koninkrijk







Universiteitsbibliotheek © Getty Images 8. Powell Library, UCLA in Los Angeles, VS







Universiteitsbibliotheek © Getty Images 9. Biblioteca Joanina, Coimbra Universiteit in Portugal







Universiteitsbibliotheek © Getty Images 10. George Peabody Library, John Hopkins University in Maryland, VS







Universiteitsbibliotheek © Getty Images 11. Cambridge University Library in Cambridge, Verenigd Koninkrijk







Universiteitsbibliotheek © Getty Images 12. Sterling Memorial Library, Yale University in Connecticut in de VS







Universiteitsbibliotheek © Getty Images 13. Bobst Library, New York University in de VS







Universiteitsbibliotheek © Getty Images 14. Weston Library, Oxford University in het Verenigd Koninkrijk







Universiteitsbibliotheek © Getty Images 15. Senate House Library, University of London in het Verenigd Koninkrijk







Universiteitsbibliotheek © Getty Images 16. Tu Delft Bibliotheek in Nederland







Universiteitsbibliotheek © Getty Images 17. LSE Library, The London School of Economics and Political Science in het Verenigd Koninkrijk







Universiteitsbibliotheek © Getty Images 18. The Sir Duncan Rice Library, Aberdeen University in het Verenigd Koninkrijk







Universiteitsbibliotheek © Carsten Raddatz, Wikicommons 19. Manchester Metropolitan University Library, Manchester Metropolitan University in het Verenigd Koninkrijk