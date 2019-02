Dit zijn de gezondste landen om te wonen

Spanje is volgens de Bloomberg Healthiest Country Index het gezondste land ter wereld. Het stoot daarmee Italië van de troon dat vorig jaar de lijst aanvoerde. Ver is Italië niet gezakt want het staat dit jaar op de tweede plaats. Spanje maakte wel een hele sprong: in één klap van de zesde naar de eerste plaats.

De Bloomberg Index rangschikt 169 landen op volgorde van gezondheid. Er wordt daarbij gekeken naar een groot aantal factoren die bepalend zijn voor de algehele gezondheid. Denk daarbij aan zaken als de levensverwachting, beschikbaarheid van schoon water en schone lucht, toegang tot en kwaliteit van de gezondheidszorg, de mate van hygiëne... Landen krijgen strafpunten voor ongezonde gewoontes als roken, drugsgebruik en obesitas.

Volgens de onderzoekers scoren Spanje en Italië zo hoog in verband met het mediterrane dieet waarin veel olijfolie, noten en groenten verwerkt worden.

Opvallend is verder dat Cuba hoger scoort dan de Verenigde Staten. De levensverwachting in de VS is gedaald door het grote aantal drugsdoden, overdoses en zelfmoorden. Cuba is het hoogst genoteerde land (plaats dertig) dat volgens de Wereldbank niet valt onder de 'hoge inkomens' landen. Dat hangt waarschijnlijk samen met de nadruk die Cuba legt op preventieve gezondheidszorg.

België staat dit jaar op plaats 28, twee plaatsen lager dan vorig jaar.

De Bloomberg Healthiest Counties Index:

1. Spanje

2. Italie

3. IJsland

4. Japan

5. Zwitserland

6. Zweden

7. Australie

8. Singapore

9. Noorwegen

10. Israel

11. Luxemburg

12. Frankrijk

13. Oostenrijk

14. Finland

15. Nederland

16. Canada

17. Zuid-Korea

18. Nieuw-Zeeland

19. Verenigd Koninkrijk

20. Ierland

21. Cyprus

22. Portugal

23. Duitsland

24. Slovenie

25. Denemarken

26. Griekenland

27. Malta

28. Belgie

29. Tsjechie

30. Cuba

31. Kroatie

32. Estland

33. Chili

34. Costa Rica

35. Verenigde Staten

36. Bahrein

37. Qatar

38. Malediven

39. Libanon

40. Polen

41. Montenegro

42. Bosnie en Herzegovina

43. Albanie

44. Brunei

45. Slowakije

46. Verenigde Arabische Emiraten

47. Uruguay

48. Hongarije

49. Oman

50. Panama

51. Turkije

52. China

53. Mexico

54. Argentinie

55. Servie

56. Macedonie