Dit zijn de gelukkigste landen in de wereld

Finland is volgens het nieuwste World Happiness Report van de Verenigde Naties het gelukkigste land ter wereld. Het World Happiness Report rangschikt 159 landen in de wereld naar de mate van geluk. Er wordt daarbij gekeken naar factoren als de levensverwachting, de hoogte van het inkomen, de verdeling van de welvaart, de mate van corruptie, keuzevrijheid en sociale cohesie.

Opvallend is dat vier van de landen in de top tien in Scandinavie liggen. Ook Nederland doet het, met een vijfde plaats, goed. het stijgt een plaats ten opzichte van vorig jaar en staat nu boven Zwitserland. België gaat er juist iets op achterop en daalt van de zestiende naar de achttiende plaats.

Helemaal onderaan de lijst van gelukkigste landen bungelt Zuid-Soedan. Ook in Centraal-Afrikaanse-Republiek, Afghanistan, Tanzania, Rwanda, Jemen, Malawi, Syire, Botswana, Haiti en Zimbabwe is het leven allerminst gelukkig.

