Dit zijn de beste toeristische trekpleisters volgens Tripadvisor

Het mooiste strand, de lekkerste koffie of de mooiste stadswandeling: je vindt ze geheid via Tripadvisor. Het online reisplatform heeft nu z’n top tien van beste toeristische attracties van 2022 bekendgemaakt. Net op tijd voor wie nog citytrip-inspiratie zoekt in de zomermaanden.

Het lijstje met attracties is samengesteld op basis van de reviews die reizigers de afgelopen twaalf maanden hebben achtergelaten. Er wordt gekeken naar de score van een bepaalde attractie, maar ook naar de kwaliteit van de beoordeling op zich.

De Sagrada Familia in Barcelona staat op de eerste plek. Het ontwerp van Gaudi, een van de boegbeelden van de moderne architectuur, prijkt al sinds 2005 op de Unesco Erfgoedlijst en is niet geheel onterecht een toeristische trekpleister. De bijzondere basiliek is een mix van Catalaans modernisme, Spaanse gotiek en Art Nouveau.

Ook de rest van de top tien wordt ingevuld door bekende toeristische hotspots. Een overzichtje hieronder.

2. Het Colosseum in Rome

3. Empire State Building in New York City

4. Sheikh Zayed Grand Mosque Center in Abu Dhabi

5. Degli Uffizi-galerij in Florence

6. Plaza Espanja in Sevilla

7. Watervallen van Iguazu in Brazilië

8. The roman Baths in Bath

9. Garden of the Gods in Colorado Springs

10. De Trevi-fontein in Rome