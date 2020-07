Het komende weekend wordt het drukste van deze zomer op Europese wegen. Pechbijstandsorganisatie Touring waarschuwt ook nog dat de heropflakkering van Covid-19 het reisgedrag onvoorspelbaar maakt, met staycation- en coronafiles als gevolg.

De prognose bracht ook het pandemieverkeer in kaart. Niet alleen wordt er meer lokaal gereisd, plaatselijke besmettingshaarden kunnen het toerisme inperken of onmogelijk maken.

Het eerste weekend van augustus wordt het drukste, voor wie vertrekt of terugkeert. Om het fileleed te omzeilen, reis je beter af op donderdag, zondag of maandag. Wie terug rijdt, doet dat het liefst op vrijdag, maandag of desnoods op zondag.

Donderdag wordt het al druk richting zuiden (geel). Vrijdag start met Stau vanuit Duitsland en embouteillages in Frankrijk, van 's middags tot 's avonds (rood). Ook de nacht van vrijdag op zaterdag blijft druk en met de eerste files vroeg in de ochtend.

Voor de terugkeer op vrijdag voorspelt Touring aanschuiven in Frankrijk en druk maar vlot verkeer elders in Europa (geel). Zaterdag is absoluut te mijden in beide richtingen (zwart in Frankrijk, rood elders), ook op alternatieve wegen.

Zondag blijft erg druk, zeker in Zwitserland, Oostenrijk, de omgeving van Parijs en de Rhônevallei in Frankrijk (rood). Elders in Frankrijk en in Duitsland zullen er kleine vertragingen zijn (oranje). Ook op maandag blijft het druk maar zonder files (geel).

