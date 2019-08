De rosevleugelsprinkhaan is na een eeuw afwezigheid weer opgedoken in ons land. Dat meldt Natuurpunt. Eind juli werden in een zandgroeve in de provincie Luxemburg verschillende exemplaren opgemerkt, wat duidt op de vorming van een kleine populatie.

De rosevleugel is een relatief grote veldsprinkhaan met een overwegend grijs tot bruinrood lichaam. Zoals de naam doet vermoeden, valt deze sprinkhaan vooral op door zijn felroze tot rode achtervleugels. Die zijn vooral goed zichtbaar wanneer hij opvliegt.

Tot het begin van vorige eeuw kwam deze sprinkhaan nog voor in de omgeving van Torgny, de meest zuidelijke plaats van België. Naast de populatie in de Luxemburgse zandgroeve werden de afgelopen weken nog exemplaren waargenomen in Aarlen, de streek van Viroin, La Louvière en Aywaille. Ook in een tuin in Vilvoorde en in het Vijvergebied Midden-Limburg werd deze sprinkhaan aangetroffen.

Klimaatverandering

Natuurpunt vermoedt dat de soort haar verspreidingsgebied als gevolg van de klimaatverandering aan het uitbreiden is naar het noorden. Het wordt uitkijken op welke plaatsen er nog rosevleugels zullen opduiken. Mogelijk bereiken de komende tijd nog meer exemplaren ons land, onder meer vanuit Frankrijk. Rosevleugels zijn relatief goede vliegers die grote afstanden kunnen afleggen. Ze liften accidenteel mee met wagens of treinen en komen zo in ons land terecht langs snelwegen, spoorwegterreinen en zandgroeves.