Een idee van luchtvaartmaatschappij Singapore Airlines om diners aan te bieden aan boord van een Airbus die stilstaat op het tarmac, kent een 'buitengewoon' succes.

Singapore Airlines wil daarom een vervolg geven aan het initiatief. Voor 642 Singaporese dollar (zowat 400 euro) kunnen liefhebbers dineren aan boord van een A380, het grootste passagiersvliegtuig ter wereld.

Omwille van de coronacrisis, die een zware impact heeft op de luchtvaart, hebben verschillende luchtvaartmaatschappijen in Australië, Japan en Taïwan ook al het idee opgevat om vluchten 'naar nergens' te organiseren om zo inkomsten te genereren. De vliegtuigen vertrekken en landen dan op dezelfde luchthaven.

Singapore Airlines © Singapore Airlines

Singapore Airlines heeft die mogelijkheid naar eigen zeggen ook overwogen, maar uiteindelijk beslist om voor andere commerciële voorstellen te kiezen die minder impact hebben op het milieu. Het idee om een A380 om te vormen tot restaurant kende een enorm succes. De 900 stoelen die aangeboden werden voor een maaltijd op 24 en 25 oktober waren maandag in minder dan anderhalf uur uitverkocht.

Omwille van de social distanceregels blijft de helft van de stoelen in het vliegtuig onbezet. En voor wie toch thuis wil blijven voorziet Singapore Airlines ook in maaltijden die aan huis geleverd worden.

