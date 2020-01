Waarheen in 2020? Onze redactie tipt drie onverwachte reisbestemmingen.

Muziekstad Nashville

Wordt verwacht deze zomer: de opening van het allereerste National Museum of African American Music. De locatie is niet toevallig Broadway in Nashville, bakermat van de zwarte muziek. De stad profiteert van een hippe vibe. Vooral de culinaire scene breekt potten, met onder meer een tex-mex eatery, slow hand coffee & bake shop, community kitchen of een marble oyster bar. En zo krijgt Nashville stilaan het imago van fabulous food city.

© Emily Dorio

Luchtkasteel voor Metz

Het Franse Metz, op amper 280 km van Brussel, viert in 2020 de achthonderdste verjaardag van zijn indrukwekkende kathedraal. De Saint-Étienne is een van Europa's hoogste gotische monumenten. Meer feestbubbels zijn er voor het tienjarige Centre Pompidou-Metz met zijn opvallende, golvende houten dak (zie foto). Metz bruist en dat blijkt ook uit nieuwe hotels, zoals het Maison Heler, een ontwerp van Philippe Starck dat komende lente opent. Maison Heler pakt uit met een surrealistisch contrast: op het dak van het hedendaagse gebouw komt een complete replica van een huis in achttiende-eeuwse Elzasstijl.

© Getty Images

Dominica, sterreneiland

Dit mini-eiland in de Caraïben, tussen Guadeloupe en Martinique, wil het eerste climate-resilient land ter wereld worden. Nadat het in 2017 getroffen werd door een orkaan, herstelt Dominica in sneltempo én hanteert een doordacht klimaatbeleid. Onder meer alle single use plastics zijn er verboden, en elke vis op je bord komt van een streng gecontroleerde duurzame visvangst. Dominica is een gedroomd eiland voor natuurliefhebbers en avonturiers. Denk: geheime watervallen, eindeloze wandelroutes in het regenwoud en snorkelwalhalla's. Het eiland heeft bovendien sinds kort een allereerste vijfsterrenhotel. Volgens het magazine Condé Nast Traveller is Dominica een van de reistips voor 2020.

De Indian River in het regenwoud was een van de filmlocaties van 'Pirates of the Caribbean. Dead Man's Chest'. © Getty Images

