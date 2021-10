Deze reisbestemmingen verwelkomen (binnenkort) opnieuw toeristen

Vanaf 1 november opent Thailand opnieuw de grenzen voor toeristen uit België en 45 andere landen. Dat heeft premier Prayut Chan-o-cha aangekondigd. Naast België gaat het onder meer over Duitsland, Zwitserland, de Verenigde Staten en Chili. Toeristen moeten wel volledig gevaccineerd zijn en over een negatieve coronatest beschikken. Na aankomst in Thailand volgt dan nog een test, waarna de reizigers naar 17 toeristische hotspots mogen reizen, waaronder het eiland Phuket, hoofdstad Bangkok en Chiang Mai. Of deze lijst nog zal uitgebreid worden, is volgens de krant Bangkok Post nog onduidelijk.