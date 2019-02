Deze plaatsen moet je zien in Montenegro

Nationale parken

Durmitor National Park: Het adembenemende landschap in dit nationale park werd gevormd door gletsjers. Kenmerkend voor het park is een uitgestrekt plateau op 1500 meter waarin de Tara en Piva rivieren diepe ravijnen hebben uitgeslepen waar je prachtige raftingtochten kan maken. Rondom het plateau verrijzen 48 bergen tot boven de 200 meter.

In het park liggen 17 glasheldere gletsjermeren waarvan het Zwarte Meer (Crno jezero) het bekendste is. Een zeer bijzondere fenomeen is de ijsgrot. De Tara canyon is trouwens, na de Grand Canyon in de Verenigde Staten, de langste ter wereld.

Biogradska gora: Biogradska gora is al een heel oud beschermd natuurgebied. Al sinds 1878, zes jaar nadat Yellowstone werd uitgeroepen tot het eerste nationale park ter wereld - wordt de natuur hier beschermd. Het belangrijkste deel van het park is het Biogradska bos, één van de laatste drie oerbossen in Europa. Middenin het bos ligt het mooie Biogradsko lake. Het bos en meer worden omringd door bergtoppen die tot boven de 2000 meter rijken.

Lovcen National Park: Dit park ligt op een mooie plaats tussen Kotor Bay en het binnenland. Vanaf de twee hoogste toppen Stirovnik (1749m) en Jezerski (1657m) heb je een prachtig uitzicht over de Kotor Bay, de open zee, Skadar Lake en Cetinje. Bovenop de Jezerski ligt het mausoleum van de bekende Montenegrijnse dichter en staatsman Petar II Petrovic Njego¨. Zijn geboortehuis en dat van de laatste koning van Montenegro Nikola I Petrovic kan je bekijken in het schilderachtige bergstadje Njegusi.

Skadar Meer: Skadar Meer is het grootste meer op de Balkan, het grootste vogelreservaat in Europa en het behoort tot de laatste zoetwatermoerassen ter wereld. Hier leven nog veel vogels die elders in de wereld vrijwel uitgestorven zijn zoals de Dalmatische pelikaan die hét symbool van het park is geworden.

Op de eilandjes in het meer liggen nog overal kloosters, kerken en forten die herinneren aan het rijke en turbulente verleden van Montenegro.

Steden en stadjes

Kotor: Het levendige havenstadje Kotor ligt aan de prachtige Kotor baai en bezit een schilderachtig oud centrum met Venetiaanse architectuur, een 17e-eeuwse klokkentoren, de 12e-eeuwse Kathedraal van St.Tiphun met twee torens en tal van andere bijzondere bouwwerken.

Budva: een 2500 jaar oud stadje langs de kust. Het is de belangrijkste toeristische plaats in Montenegro dankzij de mooie architectuur, perfecte ligging, fijne zandstranden en bruisende nachtleven.

Herceg Novi: Één van de meest schilderachtige plaatsjes aan de Adriatische kust. Het stadje is 'slechts' 700 jaar oud, maar alle heersers die er geweest zijn hebben er hun sporen achtergelaten. Het stadje staat verder bekend om zijn bronnen, het barokke Savina klooster en gezellige nachtleven.

Ulcinj: de zuidelijkste badplaats in Montenegro en staat bekend om de oosterse sfeer dankzij de oude Turkse huizen, de Kerkmoskee en de met mozaïeken versierde burcht Ratislava. Vlakbij ligt het langste zandstrand (12 kilometer) in Montenegro: Velika Plaza.

Cetinje: Lange tijd werd gedacht dat Cetinje niet erg interessant zou zijn voor toeristen omdat het niet aan de kust ligt. Maar niets is minder waar: met het Cetinje klooster, Vla¨ka kerk ui 1450, mooie musea, het Zetski Dom theater en de historische buitenlandse ambassades heeft Cetinje de toerist op cultureel vlak heel wat te bieden. Bovendien is de ligging aan de voet van de Lovcen niet minder mooi dan aan de zee.

Ostrog klooster: Dit klooster is een belangrijk pelgrimsoord voor orthodoxe christenen. Ze geloven dat de relikwieën in de kerk genezende krachten bezitten. Het klooster bestaat uit twee kerken die half in en half tegen een verticale rotswand zijn gebouwd. De bovenste kerk is gebouwd in een grot en stamt uit 1655, de onderste kerk stamt uit de 18e eeuw.