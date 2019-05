Met zijn zestig kilometer breedte en tachtig kilometer lengte is het Groothertogdom Luxemburg het kleinste buurland van België. De korte afstanden en de grote variëteit maakt het tot een ideale bestemming voor een verlengd weekend.

In het noorden van het Groothertogdom Luxemburg ligt Clervaux. Het stadje in het prachtige dal van de Clerve is vooral bekend om de tentoonstelling 'The Family of Man'. Deze fotocollectie van Edward Steichen is één van de grootste fototentoonstellingen ter wereld. In 1955 was ze voor het eerst te zien in het Museum of Modern Art in New York. Sinds 1994 wordt ze permanent tentoongesteld in het kasteel van Clervaux. In 2003 is 'The Family of Man' ingeschreven in het register van het Werelderfgoed van UNESCO.

The Family of Man © Jonathan Godin / LFT

In de rest van het gerestaureerde kasteel is er ook een expositie over de Slag der Ardennen en één met maquettes van alle kastelen in het Groothertogdom te zien.

Een tweede aantrekkingspool van Clervaux is de Benedictijnenabdij van St.-Maurice en St-Maur. Ze werd in 1910 gebouwd in Frans-Romaanse stijl, naar het voorbeeld van de abdij van Cluny. Hoewel ze een eindje buiten het centrum ligt en je enkel de abdijkerk met de crypte kan bezoeken, is de abdij zeker een ommetje waard.

Benedictijnenabdij van St.-Maurice en St-Maur © Jonathan Godin / LFT

Na het bezoek aan Clervaux kan je ontspannen aan het meer van Weiswampach. Op dit meer, op tien kilometer van Clervaux, kunnen verschillende watersporten beoefend worden.

Clervaux © iStock/Getty Images

In het oosten van Luxemburg zijn Vianden, Ettelbruck, Echternach en Wasserbillig dan weer de moeite. Vianden is zowel links als rechts omgeven door de Our. In die natuurpracht liggen een aantal historische parels. Zo is het reusachtige kasteel uit de 9e eeuw één van de mooiste burchten van de ruime omgeving. Ook ligt er een stadsomwalling met poortertorens rond de stad en is de gotische parochiekerk één van de voornaamste kerken van het Groothertogdom.

Vianden © iStock/Getty Images

Tel daarbij nog het uitzicht vanuit de stoeltjeslift die tot 450 meter stijgt en je weet waarom er jaarlijks massa's toeristen naar Vianden afzakken. Ooit heeft de Franse schrijver Victor Hugo er nog gewoond. In zijn vroegere stulpje kan je souvenirs van zijn leven in Vianden en Luxemburg bewonderen. In de buurt ligt de stuwdam en de waterkrachtcentrale van de Our.

Sûre © Alfonso Salgueiro www.alsalphotography.com / LFT

Ettelbruck staat dan weer bekend als 'Poort naar de Ardennen'. Samen met Ingeldorf en Burden ligt het namelijk aan de uitgang van het dal van de Boven-Sûre. Ettelbruck zelf ligt op het kruispunt van grote treinroutes en autowegen. Het 'Centre des Arts Pluriels Edouard Juncker' biedt tal van artistieke activiteiten, waardoor Ettelbruck nog levendiger wordt.

Echternach © Getty Images

Echternach is dan weer wereldberoemd om haar Springprocessie. Op dinsdag na Pinksteren zakken elk jaar opnieuw duizenden pelgrims en toeristen af naar het stadje aan de oever van de Sure op de grens met Duitsland. Dan vindt de zogenaamde Springprocessie plaats. De deelnemers springen, afwisselend op hun linker- en rechtervoet, door de straten van het middeleeuwse stadje op de maat van de processiemars naar voren.

Echternach © Getty Images

Vroeger bestond het ritme uit drie passen naar voren en twee naar achter. Vandaar het spreekwoord 'als een processie van Echternach', om aan te duiden dat iets niet vooruit gaat. Maar door de chaos tijdens de processie is de choreografie aangepast. Wel eindigt de processie nog steeds in de Sint Willibrordus-basiliek, waar de stoet naar binnen gaat en rond de crypte van de heilige danst.

Echternach © Getty Images

De processie is al sinds de middeleeuwen een eerbetoon aan de heilige Willibrord. Hij werd gezien als de genezer van epilepsie ofte de Saint-Guy-kwaal. Met tussenstops in Nederland en België was de Ierse monnik in de 7e eeuw doorgereisd naar Echternach om er een abdij te stichten in 698.

Echternach © Zinneke, Wikicommons

Daarnaast heeft de oudste stad van Luxemburg nog enkele troeven. Zo ligt het 15e-eeuwse stadhuis in gotische stijl in het historische hart van Echternach. In het stadspark ligt dan weer een rococopaviljoen en ten zuiden van de stad vind je restanten van een Romeinse villa aan het meer van Echternach.

Mullerthal © Getty Images

In de onmiddellijke omgeving liggen heel wat bossen, waar wandelpaadjes leiden naar prachtige panorama's. De streek wordt dan ook wel eens 'Klein Zwitserland' genoemd. Dit rivierendal, ook wel Mullerthal genoemd, ligt rond het riviertje Ernz Noire. De kern van het gebied is het plaatsje Berdorf. Op weg naar het 400 meter hoog gelegen dorpje kom je langs prachtige landschappen en rotsformaties.

Larochette © Alfonso Salgueiro www.alsalphotography.com / LFT

Daarnaast vormt Larochette een uitstekend uitgangspunt voor de verkenning van het Mullerthal. Twee burchten bepalen er het stadsbeeld. Ook in deelgemeente Meysembourg ligt een prachtig kasteel.

Larochette © Getty Images

Helemaal in het oosten, tegen de Duitse grens, ligt Wasserbillig. De Moezelvallei en de vallei van de Sûre komen er samen. Hoofdplaats van die Moezelstreek is Grevenmacher. De oude middeleeuwse binnenstad is uitgegroeid tot een belangrijk wijnbouwcentrum. Daarnaast vind je er een vlindertuin en het natuurreservaat 'Kelsbaach'. Ook zijn er rondvaarten op de Moezel naar Schengen en Wasserbillig mogelijk.

Grevenmacher © Getty Images

In het zuiden, tegen de Franse grens, liggen dorpjes als Differdange, Dudelange en Bettembourg. Hoewel Differdange als industriecentrum de bijnaam 'de IJzeren Stad' heeft, heeft het stadje heel wat toeristische troeven in petto. Zo is er de cisterciënzerabdij uit 1235, het kasteel en het Gerlache-Park met zijn bloemenhorloge. Ook kan je in het cultuurcentrum Marcel Noppeney een tentoonstelling bezoeken.

Differdange © Ipigott, Wikicommons

Bovendien voert het circa 12 kilometer lange Albert Ungeheuer-wandelpad, genoemd naar een plaatselijke verzetsstrijder, naar een oude mijn en via de Franse grens naar Lasauvage. In dat dorpje krijg je een authentiek beeld van een industriële woonomgeving. Ook de mijninstallaties, het mijnwerkerscafé en de twee musea met historisch erfgoed katapulteren de bezoekers in één klap terug naar het einde van de negentiende eeuw.

Fond de Gras © Les Meloures, Wikicommons

Aansluitend is er Fond-de-Gras, een industrie- en spoorwegpark. Terug in Differdange zelf kan je je bezoek afsluiten met een wandeling in de bossen van het Grouwen-park.

Dudelange © Uli Fielitz / LFT

Vroeger had Dudelange de bijnaam 'de Smidse van het Zuiden'. Nu groeit het stadje langzaam maar zeker uit tot een modern winkelcentrum. Ook op cultureel vlak is de stad in volle ontwikkeling. Zo kan je er naar de fotogalerie Nei Liicht en naar het Centre National de l'Audiovisuel, een kunstmuseum met nieuwe media.

Parc Merveilleux © MMFE, Wikicommons

Bettembourg tenslotte is vooral bekend om het zogenaamde 'Parc Merveilleux'. In dit amusementspark zijn sprookjes levensgroot nagebouwd, kan je tal van dieren en exotische vogels bewonderen en kunnen kinderen zich uitstekend vermaken op de miniauto's, de minitrein of in de minigolf. Daarnaast is het barokkasteel Collart in het stadspark van Bettembourg een bezoekje waard. Ook de l'Arbre Habité, een appartementsblok in de vorm van een boom, ligt bij het stadspark.