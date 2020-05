De Japanse dierentuin Izu Shaboten Zoo heeft een originele manier bedacht om ervoor te zorgen dat bezoekers in het restaurant afstand houden.

Levensgrote pluchen beesten in de vorm van capibara's zitten her en der verspreid aan de tafeltjes in het Forest Animal Restaurant om ervoor te zorgen dat de bezoekers niet naast elkaar plaatsnemen aan tafeltjes.

Capibara's zijn de grootste knaagdieren ter wereld en leven in Zuid-Amerika. Maar in deze Japanse dierentuin zijn ze een van de populairste attracties. De diertjes zijn zeer vriendelijk en de bezoekers van de dierentuin mogen vrij tussen de capibara's rondlopen. De dieren gaan op grond liggen en vinden het heerlijk wanneer ze over hun buikjes geaaid worden.

May everyone’s 2020 be as chill as these capybara’s taking a yuzu hot bath

pic.twitter.com/W4adJFFpSC — Spoon & Tamago (@Johnny_suputama) December 20, 2019

De Izu Shaboten Zoo ligt in de Japanse stad Ito in de buurt van de Fuji Mountain was de eerste dierentuin die in 1982 op het idee kwam om warmwaterbaden voor ze te maken, schrijft Johnny Suputma, die een foto van de zoo op Instagram deelde. Japanse makaken (ook sneeuwapen genoemd) trekken in de koude winters naar warmwaterbronnen en vinden het heerlijk om daarin op te warmen. Net als makaken blijken ook capibara's het zalig te vinden om in het warme water te badderen.

The cafe at Izu Shaboten Zoo in Shizuoka, Japan uses stuffed Capybaras to enforce social distancing



(Photos by @chacha0rca) pic.twitter.com/g15HTL2IG0 — Spoon & Tamago (@Johnny_suputama) May 21, 2020

Deze zoo in Japan is trouwens niet de enige die gebruik maakt van pluchen diertjes om de afstand tussen mensen te bewaken, schrijft The Independent. Ook in het Vietnamese restaurant Maison Saigon in de Thaise hoofdstad Bangkok kan je aanschuiven naast een gezellig diertje: aan tafel bij een grote pandabeer.

Pandabeer © AFP

