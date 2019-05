De schrijvers van Lonely Planet struinden Europa af en selecteerden tien plaatsen die volgens hen nog niet de aandacht krijgen die ze verdienen.

De schrijvers van Lonely Planet struinden Europa af en selecteerden tien plaatsen die volgens hen nog niet de aandacht krijgen die ze verdienen. Van het wilde noorden van IJsland tot de Italiaanse havenstad Bari die aan een ware renaissance bezig is.

1.Hoge Tatra in Slowakije

Hoge Tatra in Slowakije © Getty Images

Het Hoge Tatra gebergte op de grens met Polen is één van die zeldzaam wordende plaatsen waar het landschap nog wild en onbedorven is en één van de weinige plaatsen in Europa waar de kans behoorlijk groot is een beer tegen te komen.

Hoge Tatra © Getty Images

2. Madrid in Spanje

Madrid © Getty Images

Madrid is erin geslaagd om met nieuw elan uit de financiële crisis te kruipen. Het nachtleven bruist als nooit tevoren en de stad is dankzij nieuwe fietspaden en autovrije zones veel vriendelijker voor wandelaars en fietsers geworden. Voeg daarbij de bijzondere tentoonstellingen in het Prado museum ter ere van de 200e verjaardag en je begrijpt waarom Lonely Planet je aanrdaadt juist nu een reisje naar Madrid te plannen.

Madrid © Getty Images

3. Arctic Coast Way in IJsland

Arctic Coast Way © Getty Images

IJsland trekt eerder te veel dan te weinig toeristen, maar dat geldt alleen voor de regio rond Reykjavik en de Gouden Cirkel in het zuiden. Het noorden was tot voor kort moeilijker te bereizen, maar dankzij de nieuwe Arctic Coast Way kan je gemakkelijk de noordkust over een lengte van 800 kilometer, door 21 dorpen en langs 4 eilanden bereizen. De weg wordt op 8 juni officieel geopend.

. © Getty Images

4. Herzegovina

Mostar © Getty Images

Toeristen hebben ondertussen Mostar en de legendarische brug ontdekt, maar kijk wat verder en je hebt het landschap bijna voor je alleen. Een leuke manier om door dit deel van het land te reizen is via de CIRO fietsroute over een voormalige spoorlijn tussen Oostenrijk en Hongarije. Je passeert onder andere het middeleeuwse stadje Pocitelj, de karstgrot Vjetrenica en je kan een wandeltochtje maken naar het traditionele bergdorpje Lukomir.

Lukomir © Getty Images

5. Bari in Italië

Bari © Getty Images

Tot voor kort diende Bari vrijwel alleen als springplank naar andere, meer toeristische bestemmingen in Puglia. Maar Bari heeft een opmerkelijke comeback gemaakt. Het oude centrum kreeg een opknapbeurt, nieuwe culturele instellingen en hotels zijn geopend, de straten zijn veiliger en de stranden schoner.

Bari © Getty Images

6. Shetlanden eilanden in Schotland

Shetland eilanden © Getty Images

Omdat de Shetland eilanden zo afgelegen liggen (170 kilometer ten noorden van de Schotse kust) komen er niet veel toeristen. Maar de weg ernaartoe is al een avontuur op zich. Eens aangekomen op het eiland kan je wandelen langs de ruige kust, genieten van het wild zoals otters en orka's, op temperatuur komen met een glas whisky en een praatje maken met de vriendelijke inwoners.

Shetland eilanden © Getty Images

7. Lyon in Frankrijk

Lyon © Getty Images

Niet zo populair en druk als Parijs, maar Lyon heeft wel dezelfde troeven als de Franse hoofdstad: Lyon is in de eerste plaats een prachtige stad, ligt aan twee rivieren (de Rhône en Saône), je kan er heerlijk eten, het culturele aanbod is enorm en de stad heeft de nodige moeite gedaan om toegankelijker en vriendelijker voor toeristen te worden.

Lyon © Getty Images

8. Liechtenstein

Liechtenstein © Getty Images

Je kan door heel Liechtenstein wandelen in een weekend. Het landje is weliswaar klein, maar één en al schoonheid. Liechtenstein bestaat dit jaar 300 jaar en viert dat onder andere met de opening van de 75 kilometer lange Liechtenstein Trail die je langs al het moois brengt zoals het imposante kasteel bij de hoofdstad Vaduz en de schitterende bergwereld.

. © Getty Images

9. Vevey in Zwitserland

. © Getty Images

Vevey is een uitgesproken bestemming voor fijnproevers. Het aan het meer van Genève gelegen stadje heeft gastronomische restaurants waar je kan proeven van een 20-gangen diner, maar ook gezellige betaalbare eettentjes. Dit jaar vindt er in juli het Fête des Vignerons plaats. Dit drie weken durende wijnfeest bestaat al sinds de 18e eeuw en wordt maar eens in de twintig jaar gevierd. Er is dan ook veel meer te doen dan enkel wijnproeven waaronder flamboyante modeshows, parades, alpenconcerten.....

. © Getty Images

10. Istrië in Kroatië

Istrië © Getty Images

Istrië heeft een vorstelijk allure: de imponerende monumenten, de liefde voor lekker eten en wijn, de kalkstenen rivièra, de fijne stranden en de rijke historie. Daarom werkte het schiereiland in het noorden van Kroatië in het verleden al als een magneet op de Romeinen, de Venetianen en de Oostenrijks-Hongaren die er allemaal hun sporen achterlieten.