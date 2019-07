De bewoners van Notting Hill, een van de meest gefotografeerde wijken in Londen, zijn het beu dat hun pastelkleurige huizen zonder gêne gebruikt worden als decor op Instagram. Ook in Parijs en San Francisco weigeren enkele kleurrijke straten te fungeren als een soort Instagram-catwalk.

Exact twintig jaar nadat Julia Roberts haar hart verloor aan Notting Hill (en aan Hugh Grant) in de gelijknamige film, wordt de wijk in West-Londen nog steeds overspoeld door toeristen. De Victoriaanse huizen, geverfd in snoepjeskleuren zoals framboos en citroen, zijn vooral onweerstaanbaar voor Instagrammers. Onder de hashtag #nottinghill werden al meer dan 1,2 miljoen berichten verzameld op het sociale netwerk. De meeste foto's blijven beperkt tot onschuldige selfies voor de kleurrijke huizen, maar sommige andere beelden lijken wel uit een fotoshoot gegrepen. Insta-modellen die tegen hekken leunen, op stoepranden hurken of doodleuk aan de voordeur gaan zitten, op zoek naar de perfecte pose. Met hun opdringerige gedrag stoten ze de bewoners steeds meer tegen de borst. 'Het wordt erger en erger', vertelt een 40-jarige bewoonster aan de Britse krant The Times. 'Ze zitten gewoon voor mijn deur. Sommigen gedragen zich echt grof en maken veel lawaai.' Een andere buurvrouw vertelt dat ze ooit mensen aantrof die aan het lunchen waren in haar voortuin. 'De wijk is een soort Disneyland aan het worden', getuigt ze.

Portobello Road in Notting Hill. © Getty

Rue Crémieux

Niet alleen in Notting Hill hebben de bewoners dagelijks te maken met opdringerige Instagrammers. In Parijs gebeurt precies hetzelfde: daar wordt het kleurrijke straatje Rue Crémieux bij momenten bestormd door mensen die de kasseien beschouwen als een catwalk. Het is tegenwoordig zelfs zo erg, dat de bewoners dit voorjaar een oproep deden om de straat te sluiten op avonden en tijdens de weekends. 'Het is een hel geworden', vertelde een afgevaardigde van de straatbond aan de nieuwszender France Info. 'Tijdens de week valt het nog mee, want dan gaat het vooral om toeristen die niet al te veel storen. Maar tijdens het weekend verzamelen er soms wel 200 mensen onder onze ramen.'

Rue Crémieux in Parijs. © Getty

Lombard Street

Aan de andere kant van de oceaan dreigt de Lombard Street in San Francisco onder zijn populariteit te bezwijken. De meest bochtige straat ter wereld, met acht haarspeldbochten, trekt elk jaar 2 miljoen bezoekers aan. Binnenkort zal er een entree van 10 dollar gevraagd worden, aldus reiswebsite Lonely Planet. 'De lokale bevolking maakt zich zorgen dat de bezoekers vergeten dat ze in een woonwijk staan, en niet aan een of andere toeristische attractie.'

Volgens Lonely Planet zullen deze drie straatjes, net als andere Insta-hotspots, steeds duidelijker een vuist maken tegen overdreven selfie-toerisme. 'Ze zullen eisen van toeristen om minder opdringerig te zijn, privébezit te respecteren en nooit het dagelijks leven van bewoners te verstoren', luidt het.